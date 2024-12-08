8 декабря: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя ссориться с незнакомцами
Воскресенье 8 декабря - 24-е воскресенье после Пятидесятницы. В этот день чтят память преподобного Патапия и мученицы Анфисы Римской.
Об истории, приметах и запретах праздника 8 декабря рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Какой праздник в церковном календаре
Преподобный Патапий, которого почитают 8 декабря, родился в христианской семье в Фивах. Когда святой стал совершеннолетним, он удалился в Египетскую пустыню, где вел аскетическую жизнь, сочиняя религиозные произведения.
Через некоторое время к Патапию начали обращаться за советами и утешением в горе. Устав от этого, преподобный перебрался в Константинополь, устроив келью у Влахенерской церкви.
Однако вскоре о святом стало известно, имея дар исцеления, Патапий помогал всем больным и нуждающимся.
Мученица Анфиса, жившая в Риме в V веке, была крещена Амвросием Медиоланским. Но жена городского правителя начала предлагать девушке принять еретические учения, которые в тот момент были распространены. За отказ отвергнуть веру Анфису сожгли.
Традиции Дня Анфисы
Предки верили, что вышивание или другая ручная работа может привлечь к дому уют и счастье.
Кроме этого, было принято молиться Анфисе Римской. Считалось, что святая мученица поможет обрести силы во время жизненных испытаний, а также разрешить конфликтные ситуации с близкими.
Что нельзя делать 8 декабря
Кроме соблюдения запретов Рождественского поста, 8 декабря предки старались избегать определенных действий. В частности, сегодня нельзя унывать, плакать без причины или вспоминать прошлое.
К тому же в этот день не следует конфликтовать или ссориться с незнакомцами - недоброжелательный человек может сглазить.
Главные приметы этого дня
- Если 8 декабря погода плохая - весна будет с морозами.
- Сегодня вьюга - к обильным дождям летом
- 8 декабря птицы прячутся под крышами - будет метель
- Если в этот день с утра чирикают синицы, ночью будут морозы
У кого сегодня именины
8 декабря, по новому стилю, день ангела отмечают владельцы таких имен: Кирилл, Анфиса.
К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Андрей, Ярослав, Василий, Павел, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Петр, Семен.
Какой сегодня праздник в мире
8 декабря в мире отмечают следующие праздники и события:
- Всемирный день зажженных свечей
- День благотворительности в Украине
- День хорового пения
- День сала
- День брауни
Недавно мы писали о том, можно ли отмечать День святого Николая дважды.
Кроме этого, рассказывали даты всех важных праздников цикла от Романа до Иордана.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Всеосвіта, Википедия.