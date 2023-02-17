8 фраз, которые мужчины терпеть не могут

Семейные психотерапевты называют такие фразы страшными для мужчин

Психологи твердо уверены, что фразы из списка совсем не невинны. Они ведь затрагивают мужское самолюбие!

Если вы уже сказали их однажды, не повторяйте эти фразы снова. Потому что семейные психотерапевты узнали от своих клиентов, что это самые страшные слова, которые можно услышать от своей избранницы.

Вот главные фразы-образы:

Ладно, лучше сделаю сама

Таким образом вы не только заденете мужское самолюбие, но еще и действительно будете делать все и всегда сама, если будете часто использовать такой оборот.

Мог бы догадаться…

Мужчины терпеть не могут догадываться, поэтому лучше говорить прямо, но аккуратно. Например, скажите, что вам было бы приятно, если бы он дарил вам цветы или открывал перед вами дверь.

Нам нужно поговорить

После этой фразы мужчина подумает: "Начинается", и как можно глубже спрячется в свою раковину.

Будь мужчиной!

Это уж точно заденет самолюбие вашего партнера. Если вы будете забирать у него право быть иногда слабым рядом с вами, он долго не продержится.

Убери за собой. Я не твоя мамочка!

Такое изречение звучит, как грубый упрек. Да еще и самое ценное в его жизни – маму – вспомните в плохом свете.

Ты снова идешь с друзьями?

Перекрывать кислород своему мужчине – не слишком хорошая идея. Он будет чувствовать себя несвободным и все его мысли будут направлены на то, как вырваться, а не на то, как провести больше времени с вами.

Ты думаешь, она симпатичная?

На этот вопрос мужчинам нужно либо соврать (и это будет для женщины очевидно), либо сказать правду и нарваться на скандал. Не следует ставить партнера перед таким выбором.

Ой, какой животик!

Мужчины с возрастом могут обрастать животиками, но не хотят переставать чувствовать себя молодыми мачо. Поэтому не стоит развеивать эти иллюзии таким грубым способом.