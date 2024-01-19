8 фильмов о семейных ценностях, которые учат правильно строить отношения

Близкие люди и семья - это самое важное, что есть у каждого человека. Но многие не всегда правильно строят отношения с самыми дорогими людьми и совершают ошибки, ведущие к недоразумениям.

Сладкий ноябрь

Фильм, полон глубинного смысла и нереальной красоты. Затянутый в строгий костюм рекламный агент-трудоголик Нельсон Мосс быстро бежит по жизни и не представляет себе иного образа жизни. Но живая, эксцентричная Сара Дивер, обольстительница и философ, очень даже представляет.

Весенние надежды

Очень трогательный фильм, дающий надежду на любовь. Главные герои фильма женаты уже более 30 лет. У них, казалось бы, есть все: отличные дети, внуки, свой дом, спокойная жизнь. Все, кроме чувств друг к другу. Чтобы вернуть страсть в отношения и снова зажечь сердца, пара обращается к доктору Фелду, занимающемуся проблемами семейных союзов.

Большая рыба

Сын пытается воспроизвести жизнь отца из небылиц, которые тот придумывает с большой любовью, фантазируя на ходу. "Большая рыба" - отличный пример того, как без лишнего пафоса и мелодраматизма можно рассказать трогательную историю о семейных ценностях, любви, жизни и смерти.

Клятва

Во время медового месяца Пейдж и Лео попадают в автокатастрофу. Пока жена в коме, Лео не отходит от ее кровати ни на минуту, но возвращение девушки к жизни омрачено утратой памяти: она не узнает любимого и не помнит об их романе. Теперь Лео нужно заново завоевать сердце Пейдж.

Осень в Нью-Йорке

Проникновенная история любви 48-летнего ловеласа Вилла Кина и 22-летней Шарлотты. Разница в возрасте не играет для них никакой роли, они счастливы. Но есть одно: Шарлотта смертельно больна, и жить ей остался год. Или меньше…

За бортом

Эта комедия не даст вам заскучать. Плотник Дин Проффитт узнает, что легкомысленная миллиардерша и владелица роскошной яхты, не заплатившей ему за ремонт в ее гардеробной, потеряла память. Дин решает отомстить: он увозит женщину из больницы, объявляет своей женой и матерью своих четырех непоседливых детей. И жизнь всей "семьи" изменилась.

Потомки

Действие фильма "Потомки" происходит на Гавайских островах. На юриста Мэтта Кинга обрушивается сразу несколько плохих известий. Во-первых, его тяжело больная жена Элизабет вскоре должна умереть. Во-вторых, до смерти она долгое время встречалась с любовником по имени Брайан, живущим на соседнем острове. Несмотря на тяжелые чувства, Мэтт все же решает, что другой мужчина, возможно, тоже любил его жену и имеет право ее увидеть в последний раз. Он находит адрес соперника и отправляется к нему вместе со своими дочерьми.

Вперед и вверх

Карл Фредериксен кажется одиноким неприветливым стариком. При этом немногие знают, что он стал таким после смерти своей жены Элли. Они познакомились еще в детстве и прожили много счастливых лет, мечтая однажды побывать на знаменитом Райском водопаде в Южной Америке. Но Элли ушла, так и не выполнив с Карлом их общую мечту. Теперь о ней напоминают лишь милые сердцу вещи и фотографии, которыми обставлен дом героя. Узнав, что его семейному гнездышку грозит снос, Фредериксен решил, что пришло время для решительных действий.