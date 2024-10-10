8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году
В 2024 году мобильные приложения для сканирования документов стали неотъемлемой частью повседневной жизни, позволяя быстро и легко оцифровывать важные бумаги. iPhone обладает множеством приложений, которые превращают камеру смартфона в полноценный сканер.
Про 8 лучших и удобных приложений, которые смогут эффективно отсканировать документы на iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Genius Scanner
Genius Scanner - это быстрое и простое приложение для сканирования документов. Оно выделяется среди других благодаря своей скорости и простоте использования.
Приложение мгновенно сканирует документы, преобразует их в формат PDF и позволяет сразу поделиться результатом. Встроенные инструменты редактирования, такие как коррекция кривизны, позволяют быстро привести документ в порядок.
Преимущества:
- Genius Scanner обрабатывает документы намного быстрее, чем многие другие приложения
- Даже в бесплатной версии приложения нет навязчивой рекламы
- Приложение позволяет сканировать несколько документов за один раз
Недостатки:
- По сравнению с некоторыми другими приложениями, Genius Scanner предлагает более базовый набор функций
- Для добавления подписи к документам потребуется использовать отдельное приложение
Genius Scanner (фото: Technology Personalized)
Adobe Scan
Adobe Scan - это мощное приложение для сканирования документов от компании Adobe. Если вы часто работаете с PDF-файлами и цените высокое качество сканирования, то это приложение станет отличным выбором.
Преимущества:
- Adobe Scan создает PDF-файлы превосходного качества, которые превосходят по этому показателю многие другие приложения
- Функция оптического распознавания символов (OCR) позволяет извлекать текст из отсканированных документов без дополнительных затрат. При этом в полученные файлы не добавляются водяные знаки
- Приложение легко интегрируется с другими продуктами Adobe, что удобно для пользователей, уже работающих с программным обеспечением этой компании
- При регистрации учетной записи Adobe пользователи получают 20 ГБ бесплатного облачного хранилища для хранения отсканированных документов
Недостатки:
- Для редактирования PDF-файлов требуется подписка на премиум-сервис Adobe
- Многие расширенные функции доступны только по подписке
Adobe Scan (фото: Technology Personalized)
Microsoft Lens
Microsoft Lens - это бесплатное и удобное приложение для сканирования документов, которое отлично подходит для повседневных задач. Оно выделяется среди других подобных приложений благодаря своей простоте использования, отсутствию рекламы и глубокой интеграции с экосистемой Microsoft.
Приложение позволяет быстро сканировать документы, визитки, деревянные поверхности и рукописные заметки прямо с камеры смартфона. Встроенная функция OCR (оптическое распознавание символов) позволяет извлекать текст из изображений и копировать его в другие приложения. Это делает Microsoft Lens незаменимым инструментом для студентов, офисных работников и всех, кто часто работает с документами.
Преимущества:
- Приложение полностью бесплатное и не содержит никакой рекламы, что делает его очень привлекательным для пользователей
- Сканированные документы можно легко экспортировать в популярные форматы, такие как Word, Excel, PowerPoint и PDF, что делает приложение незаменимым для пользователей Microsoft
- Функция OCR работает надежно и позволяет точно извлекать текст из изображений
Недостатки:
- В приложении отсутствуют некоторые расширенные функции, такие как добавление подписей или водяных знаков, которые могут потребоваться для профессионального использования
- Приложение наиболее полезно для пользователей, активно использующих другие продукты Microsoft
Microsoft Lens (фото: Technology Personalized)
DocuScan
DocuSnap - это универсальное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий спектр функций для редактирования и управления отсканированными файлами.
Одной из главных особенностей приложения является его интуитивно понятный интерфейс. Несмотря на отсутствие современного дизайна, DocuSnap отличается своей чистотой и простотой использования. Отсутствие рекламы в бесплатной версии делает работу с приложением еще более приятной.
Приложение позволяет сканировать как непосредственно с камеры устройства, так и импортировать изображения из галереи.
DocuSnap также предлагает множество инструментов для редактирования сканированных документов, включая обрезку, поворот, изменение порядка страниц, добавление текста, подписей и водяных знаков.
Встроенная функция OCR позволяет извлекать текст из изображений и копировать его для дальнейшего использования или перевода на другие языки. В приложении также можно объединять, разделять и сжимать PDF-файлы, а еще преобразовывать текстовые документы в формат PDF.
Преимущества:
- Богатый функционал даже в бесплатной версии
- DocuSnap не ограничивается только сканированием документов, но также позволяет редактировать и управлять ими
- Интуитивно понятный интерфейс делает приложение доступным для пользователей с любым уровнем подготовки
Недостатки:
- Заметных недостатков в приложении нет
DocuScan (фото: Technology Personalized)
Cam Scanner
CamScanner - это многофункциональное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий набор инструментов для работы с документами. Оно особенно полезно для тех, кому требуется пакетное сканирование и возможность добавления водяных знаков.
Основные преимущества:
- Позволяет быстро сканировать несколько документов за один раз
- Предлагает широкий спектр инструментов для редактирования, включая обрезку, поворот, добавление текста и водяных знаков
- Даже в бесплатной версии приложения на отсканированные документы не накладывается водяной знак
- Имеет множество дополнительных функций, таких как автоматическое захват, создание QR-кодов, печать документов и конвертирование в различные форматы
Недостатки:
- В бесплатной версии присутствует реклама, которая может отвлекать от работы
- Некоторые важные функции, такие как OCR (оптическое распознавание символов) и создание водяных знаков, доступны только в платной версии
- Качество сканированных документов может быть улучшено
Cam Scanner (фото: Technology Personalized)
Evernote - Scannable
Evernote Scannable - это удобное приложение, которое позволяет быстро и легко превращать ваши физические заметки, квитанции и другие документы в цифровые файлы и сохранять их прямо в Evernote.
Основные преимущества:
- Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом. Функция автоматического захвата позволяет быстро сканировать документы без дополнительных настроек
- Отсканированные документы получаются четкими и хорошо читаемыми
- Бесшовная интеграция с Evernote позволяет организовывать и искать отсканированные документы вместе с другими заметками
- Приложение можно использовать бесплатно, если вы готовы к некоторым ограничениям
Недостатки:
- Бесплатная версия Evernote позволяет создавать ограниченное количество заметок, что может быстро исчерпаться при активном использовании Scannable
- Для сохранения отсканированных документов в облаке требуется учетная запись Evernote
Evernote - Scannable (фото: Technology Personalized)
iScanner
iScanner - это многофункциональное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий спектр инструментов для работы с документами и изображениями. Оно не ограничивается только сканированием, но также позволяет редактировать, объединять файлы, решать математические задачи и даже подсчитывать объекты.
Преимущества:
Помимо базовых функций сканирования, приложение предлагает множество дополнительных инструментов, таких как распознавание текста, математические расчеты, создание QR-кодов и многое другое
- iScanner быстро обрабатывает документы и изображения
- Даже в бесплатной версии доступно множество полезных функций
Недостатки:
- Наличие навязчивой рекламы может значительно снизить комфорт использования приложения
iScanner (фото: Technology Personalized)
Scanner Pro
Scanner Pro - это мощное и функциональное приложение для сканирования документов, которое особенно подойдет пользователям, которым важно высокое качество сканирования и наличие широкого спектра инструментов для редактирования и организации документов.
Преимущества:
- Приложение обеспечивает превосходное качество сканированных документов, что делает его идеальным выбором для тех, кому важна детализация
- Помимо базовой функции сканирования, Scanner Pro предлагает множество дополнительных инструментов, таких как автоматическая съемка, создание папок, редактирование документов, распознавание текста (OCR), защита документов паролем и многое другое
- Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, что делает его удобным в использовании даже для новичков
- Функция создания папок позволяет структурировать и быстро находить нужные документы
Недостатки:
- Бесплатная версия имеет ряд ограничений, таких как наличие водяных знаков на отсканированных документах, ограниченная функциональность OCR и ограниченные возможности обмена
- Предусмотрена только годовая подписка, что может не подойти всем пользователям
Scanner Pro (фото: Technology Personalized)
Раньше мы писали про полезные советы, которые помогут быстро и легко создавать PDF-файлы на iPhone.
А еще у нас есть материал про простое приложение, с помощью которого можно создавать PDF-файлы на смартфонах Android в несколько кликов.