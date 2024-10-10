8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

В 2024 году мобильные приложения для сканирования документов стали неотъемлемой частью повседневной жизни, позволяя быстро и легко оцифровывать важные бумаги. iPhone обладает множеством приложений, которые превращают камеру смартфона в полноценный сканер.

Про 8 лучших и удобных приложений, которые смогут эффективно отсканировать документы на iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Genius Scanner

Genius Scanner - это быстрое и простое приложение для сканирования документов. Оно выделяется среди других благодаря своей скорости и простоте использования.

Приложение мгновенно сканирует документы, преобразует их в формат PDF и позволяет сразу поделиться результатом. Встроенные инструменты редактирования, такие как коррекция кривизны, позволяют быстро привести документ в порядок.

Преимущества:

Genius Scanner обрабатывает документы намного быстрее, чем многие другие приложения

Даже в бесплатной версии приложения нет навязчивой рекламы

Приложение позволяет сканировать несколько документов за один раз

Недостатки:

По сравнению с некоторыми другими приложениями, Genius Scanner предлагает более базовый набор функций

Для добавления подписи к документам потребуется использовать отдельное приложение

Genius Scanner (фото: Technology Personalized)

Adobe Scan

Adobe Scan - это мощное приложение для сканирования документов от компании Adobe. Если вы часто работаете с PDF-файлами и цените высокое качество сканирования, то это приложение станет отличным выбором.

Преимущества:

Adobe Scan создает PDF-файлы превосходного качества, которые превосходят по этому показателю многие другие приложения

Функция оптического распознавания символов (OCR) позволяет извлекать текст из отсканированных документов без дополнительных затрат. При этом в полученные файлы не добавляются водяные знаки

Приложение легко интегрируется с другими продуктами Adobe, что удобно для пользователей, уже работающих с программным обеспечением этой компании

При регистрации учетной записи Adobe пользователи получают 20 ГБ бесплатного облачного хранилища для хранения отсканированных документов

Недостатки:

Для редактирования PDF-файлов требуется подписка на премиум-сервис Adobe

Многие расширенные функции доступны только по подписке

Adobe Scan (фото: Technology Personalized)

Microsoft Lens

Microsoft Lens - это бесплатное и удобное приложение для сканирования документов, которое отлично подходит для повседневных задач. Оно выделяется среди других подобных приложений благодаря своей простоте использования, отсутствию рекламы и глубокой интеграции с экосистемой Microsoft.

Приложение позволяет быстро сканировать документы, визитки, деревянные поверхности и рукописные заметки прямо с камеры смартфона. Встроенная функция OCR (оптическое распознавание символов) позволяет извлекать текст из изображений и копировать его в другие приложения. Это делает Microsoft Lens незаменимым инструментом для студентов, офисных работников и всех, кто часто работает с документами.

Преимущества:

Приложение полностью бесплатное и не содержит никакой рекламы, что делает его очень привлекательным для пользователей

Сканированные документы можно легко экспортировать в популярные форматы, такие как Word, Excel, PowerPoint и PDF, что делает приложение незаменимым для пользователей Microsoft

Функция OCR работает надежно и позволяет точно извлекать текст из изображений

Недостатки:

В приложении отсутствуют некоторые расширенные функции, такие как добавление подписей или водяных знаков, которые могут потребоваться для профессионального использования

Приложение наиболее полезно для пользователей, активно использующих другие продукты Microsoft

Microsoft Lens (фото: Technology Personalized)

DocuScan

DocuSnap - это универсальное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий спектр функций для редактирования и управления отсканированными файлами.

Одной из главных особенностей приложения является его интуитивно понятный интерфейс. Несмотря на отсутствие современного дизайна, DocuSnap отличается своей чистотой и простотой использования. Отсутствие рекламы в бесплатной версии делает работу с приложением еще более приятной.

Приложение позволяет сканировать как непосредственно с камеры устройства, так и импортировать изображения из галереи.

DocuSnap также предлагает множество инструментов для редактирования сканированных документов, включая обрезку, поворот, изменение порядка страниц, добавление текста, подписей и водяных знаков.

Встроенная функция OCR позволяет извлекать текст из изображений и копировать его для дальнейшего использования или перевода на другие языки. В приложении также можно объединять, разделять и сжимать PDF-файлы, а еще преобразовывать текстовые документы в формат PDF.

Преимущества:

Богатый функционал даже в бесплатной версии

DocuSnap не ограничивается только сканированием документов, но также позволяет редактировать и управлять ими

Интуитивно понятный интерфейс делает приложение доступным для пользователей с любым уровнем подготовки

Недостатки:

Заметных недостатков в приложении нет

DocuScan (фото: Technology Personalized)

Cam Scanner

CamScanner - это многофункциональное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий набор инструментов для работы с документами. Оно особенно полезно для тех, кому требуется пакетное сканирование и возможность добавления водяных знаков.

Основные преимущества:

Позволяет быстро сканировать несколько документов за один раз

Предлагает широкий спектр инструментов для редактирования, включая обрезку, поворот, добавление текста и водяных знаков

Даже в бесплатной версии приложения на отсканированные документы не накладывается водяной знак

Имеет множество дополнительных функций, таких как автоматическое захват, создание QR-кодов, печать документов и конвертирование в различные форматы

Недостатки:

В бесплатной версии присутствует реклама, которая может отвлекать от работы

Некоторые важные функции, такие как OCR (оптическое распознавание символов) и создание водяных знаков, доступны только в платной версии

Качество сканированных документов может быть улучшено

Cam Scanner (фото: Technology Personalized)

Evernote - Scannable

Evernote Scannable - это удобное приложение, которое позволяет быстро и легко превращать ваши физические заметки, квитанции и другие документы в цифровые файлы и сохранять их прямо в Evernote.

Основные преимущества:

Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом. Функция автоматического захвата позволяет быстро сканировать документы без дополнительных настроек

Отсканированные документы получаются четкими и хорошо читаемыми

Бесшовная интеграция с Evernote позволяет организовывать и искать отсканированные документы вместе с другими заметками

Приложение можно использовать бесплатно, если вы готовы к некоторым ограничениям

Недостатки:

Бесплатная версия Evernote позволяет создавать ограниченное количество заметок, что может быстро исчерпаться при активном использовании Scannable

Для сохранения отсканированных документов в облаке требуется учетная запись Evernote

Evernote - Scannable (фото: Technology Personalized)

iScanner

iScanner - это многофункциональное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий спектр инструментов для работы с документами и изображениями. Оно не ограничивается только сканированием, но также позволяет редактировать, объединять файлы, решать математические задачи и даже подсчитывать объекты.

Преимущества:

Помимо базовых функций сканирования, приложение предлагает множество дополнительных инструментов, таких как распознавание текста, математические расчеты, создание QR-кодов и многое другое

iScanner быстро обрабатывает документы и изображения

Даже в бесплатной версии доступно множество полезных функций

Недостатки:

Наличие навязчивой рекламы может значительно снизить комфорт использования приложения

iScanner (фото: Technology Personalized)

Scanner Pro

Scanner Pro - это мощное и функциональное приложение для сканирования документов, которое особенно подойдет пользователям, которым важно высокое качество сканирования и наличие широкого спектра инструментов для редактирования и организации документов.

Преимущества:

Приложение обеспечивает превосходное качество сканированных документов, что делает его идеальным выбором для тех, кому важна детализация

Помимо базовой функции сканирования, Scanner Pro предлагает множество дополнительных инструментов, таких как автоматическая съемка, создание папок, редактирование документов, распознавание текста (OCR), защита документов паролем и многое другое

Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, что делает его удобным в использовании даже для новичков

Функция создания папок позволяет структурировать и быстро находить нужные документы

Недостатки:

Бесплатная версия имеет ряд ограничений, таких как наличие водяных знаков на отсканированных документах, ограниченная функциональность OCR и ограниченные возможности обмена

Предусмотрена только годовая подписка, что может не подойти всем пользователям

Scanner Pro (фото: Technology Personalized)