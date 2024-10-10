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8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

Четверг 10 октября 2024 20:45
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8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году Эти приложения на iPhone считаются лучшими, чтобы сканировать документы (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В 2024 году мобильные приложения для сканирования документов стали неотъемлемой частью повседневной жизни, позволяя быстро и легко оцифровывать важные бумаги. iPhone обладает множеством приложений, которые превращают камеру смартфона в полноценный сканер.

Про 8 лучших и удобных приложений, которые смогут эффективно отсканировать документы на iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.

Genius Scanner

Genius Scanner - это быстрое и простое приложение для сканирования документов. Оно выделяется среди других благодаря своей скорости и простоте использования.

Приложение мгновенно сканирует документы, преобразует их в формат PDF и позволяет сразу поделиться результатом. Встроенные инструменты редактирования, такие как коррекция кривизны, позволяют быстро привести документ в порядок.

Преимущества:

  • Genius Scanner обрабатывает документы намного быстрее, чем многие другие приложения
  • Даже в бесплатной версии приложения нет навязчивой рекламы
  • Приложение позволяет сканировать несколько документов за один раз

Недостатки:

  • По сравнению с некоторыми другими приложениями, Genius Scanner предлагает более базовый набор функций
  • Для добавления подписи к документам потребуется использовать отдельное приложение

8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

Genius Scanner (фото: Technology Personalized)

Adobe Scan

Adobe Scan - это мощное приложение для сканирования документов от компании Adobe. Если вы часто работаете с PDF-файлами и цените высокое качество сканирования, то это приложение станет отличным выбором.

Преимущества:

  • Adobe Scan создает PDF-файлы превосходного качества, которые превосходят по этому показателю многие другие приложения
  • Функция оптического распознавания символов (OCR) позволяет извлекать текст из отсканированных документов без дополнительных затрат. При этом в полученные файлы не добавляются водяные знаки
  • Приложение легко интегрируется с другими продуктами Adobe, что удобно для пользователей, уже работающих с программным обеспечением этой компании
  • При регистрации учетной записи Adobe пользователи получают 20 ГБ бесплатного облачного хранилища для хранения отсканированных документов

Недостатки:

  • Для редактирования PDF-файлов требуется подписка на премиум-сервис Adobe
  • Многие расширенные функции доступны только по подписке

8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

Adobe Scan (фото: Technology Personalized)

Microsoft Lens

Microsoft Lens - это бесплатное и удобное приложение для сканирования документов, которое отлично подходит для повседневных задач. Оно выделяется среди других подобных приложений благодаря своей простоте использования, отсутствию рекламы и глубокой интеграции с экосистемой Microsoft.

Приложение позволяет быстро сканировать документы, визитки, деревянные поверхности и рукописные заметки прямо с камеры смартфона. Встроенная функция OCR (оптическое распознавание символов) позволяет извлекать текст из изображений и копировать его в другие приложения. Это делает Microsoft Lens незаменимым инструментом для студентов, офисных работников и всех, кто часто работает с документами.

Преимущества:

  • Приложение полностью бесплатное и не содержит никакой рекламы, что делает его очень привлекательным для пользователей
  • Сканированные документы можно легко экспортировать в популярные форматы, такие как Word, Excel, PowerPoint и PDF, что делает приложение незаменимым для пользователей Microsoft
  • Функция OCR работает надежно и позволяет точно извлекать текст из изображений

Недостатки:

  • В приложении отсутствуют некоторые расширенные функции, такие как добавление подписей или водяных знаков, которые могут потребоваться для профессионального использования
  • Приложение наиболее полезно для пользователей, активно использующих другие продукты Microsoft

8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

Microsoft Lens (фото: Technology Personalized)

DocuScan

DocuSnap - это универсальное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий спектр функций для редактирования и управления отсканированными файлами.

Одной из главных особенностей приложения является его интуитивно понятный интерфейс. Несмотря на отсутствие современного дизайна, DocuSnap отличается своей чистотой и простотой использования. Отсутствие рекламы в бесплатной версии делает работу с приложением еще более приятной.

Приложение позволяет сканировать как непосредственно с камеры устройства, так и импортировать изображения из галереи.

DocuSnap также предлагает множество инструментов для редактирования сканированных документов, включая обрезку, поворот, изменение порядка страниц, добавление текста, подписей и водяных знаков.

Встроенная функция OCR позволяет извлекать текст из изображений и копировать его для дальнейшего использования или перевода на другие языки. В приложении также можно объединять, разделять и сжимать PDF-файлы, а еще преобразовывать текстовые документы в формат PDF.

Преимущества:

  • Богатый функционал даже в бесплатной версии
  • DocuSnap не ограничивается только сканированием документов, но также позволяет редактировать и управлять ими
  • Интуитивно понятный интерфейс делает приложение доступным для пользователей с любым уровнем подготовки

Недостатки:

  • Заметных недостатков в приложении нет

8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

DocuScan (фото: Technology Personalized)

Cam Scanner

CamScanner - это многофункциональное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий набор инструментов для работы с документами. Оно особенно полезно для тех, кому требуется пакетное сканирование и возможность добавления водяных знаков.

Основные преимущества:

  • Позволяет быстро сканировать несколько документов за один раз
  • Предлагает широкий спектр инструментов для редактирования, включая обрезку, поворот, добавление текста и водяных знаков
  • Даже в бесплатной версии приложения на отсканированные документы не накладывается водяной знак
  • Имеет множество дополнительных функций, таких как автоматическое захват, создание QR-кодов, печать документов и конвертирование в различные форматы

Недостатки:

  • В бесплатной версии присутствует реклама, которая может отвлекать от работы
  • Некоторые важные функции, такие как OCR (оптическое распознавание символов) и создание водяных знаков, доступны только в платной версии
  • Качество сканированных документов может быть улучшено

8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

Cam Scanner (фото: Technology Personalized)

Evernote - Scannable

Evernote Scannable - это удобное приложение, которое позволяет быстро и легко превращать ваши физические заметки, квитанции и другие документы в цифровые файлы и сохранять их прямо в Evernote.

Основные преимущества:

  • Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом. Функция автоматического захвата позволяет быстро сканировать документы без дополнительных настроек
  • Отсканированные документы получаются четкими и хорошо читаемыми
  • Бесшовная интеграция с Evernote позволяет организовывать и искать отсканированные документы вместе с другими заметками
  • Приложение можно использовать бесплатно, если вы готовы к некоторым ограничениям

Недостатки:

  • Бесплатная версия Evernote позволяет создавать ограниченное количество заметок, что может быстро исчерпаться при активном использовании Scannable
  • Для сохранения отсканированных документов в облаке требуется учетная запись Evernote

8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

Evernote - Scannable (фото: Technology Personalized)

iScanner

iScanner - это многофункциональное приложение для сканирования документов, которое предлагает широкий спектр инструментов для работы с документами и изображениями. Оно не ограничивается только сканированием, но также позволяет редактировать, объединять файлы, решать математические задачи и даже подсчитывать объекты.

Преимущества:

Помимо базовых функций сканирования, приложение предлагает множество дополнительных инструментов, таких как распознавание текста, математические расчеты, создание QR-кодов и многое другое

  • iScanner быстро обрабатывает документы и изображения
  • Даже в бесплатной версии доступно множество полезных функций

Недостатки:

  • Наличие навязчивой рекламы может значительно снизить комфорт использования приложения

8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

iScanner (фото: Technology Personalized)

Scanner Pro

Scanner Pro - это мощное и функциональное приложение для сканирования документов, которое особенно подойдет пользователям, которым важно высокое качество сканирования и наличие широкого спектра инструментов для редактирования и организации документов.

Преимущества:

  • Приложение обеспечивает превосходное качество сканированных документов, что делает его идеальным выбором для тех, кому важна детализация
  • Помимо базовой функции сканирования, Scanner Pro предлагает множество дополнительных инструментов, таких как автоматическая съемка, создание папок, редактирование документов, распознавание текста (OCR), защита документов паролем и многое другое
  • Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом, что делает его удобным в использовании даже для новичков
  • Функция создания папок позволяет структурировать и быстро находить нужные документы

Недостатки:

  • Бесплатная версия имеет ряд ограничений, таких как наличие водяных знаков на отсканированных документах, ограниченная функциональность OCR и ограниченные возможности обмена
  • Предусмотрена только годовая подписка, что может не подойти всем пользователям

8 приложений для удобного сканирования документов на iPhone в 2024 году

Scanner Pro (фото: Technology Personalized)

Раньше мы писали про полезные советы, которые помогут быстро и легко создавать PDF-файлы на iPhone.

А еще у нас есть материал про простое приложение, с помощью которого можно создавать PDF-файлы на смартфонах Android в несколько кликов.

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