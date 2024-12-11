8 удивительных фактов о Соборе Парижской Богоматери

Создание собора заняло почти два столетия

Строительство Собора Парижской Богоматери началось в 1163 г. под руководством короля Людовика VII и Папы Александра III. Завершено строительство было только в 1345 году из-за огромных финансовых затруднений и сложности архитектурных решений, включавших огромные витражи и готические арки.

Собор должен был вмещать до 10 000 человек, что требовало особого внимания к его масштабам и конструкциям. Поэтому работы продолжались почти два столетия, но Нотр-Дам стал символом готической архитектуры и религиозного величия.

Величественные витражи в соборе (фото: Википедия)

Собор был на грани уничтожения после Великой Французской революции

Во время Великой Французской революции собор стал символом монархии, что вызвало идею его уничтожения. Многие выступали за его разрушение, но этот вопрос вызвал также большое сопротивление среди парижан.

Максимилиан Робеспьер предложил решение, согласно которому каждый, кто будет против сноса собора, должен заплатить большой штраф. Благодаря поддержке местных жителей и решению Робеспьера Нотр-Дам удалось спасти от уничтожения.

Терновый венок Иисуса Христа

Среди бесценных реликвий, хранящихся в Соборе Парижской Богоматери, есть терновый венок Иисуса Христа. Эту святыню привез в Париж Людовик IX в 1239 году, выкупив ее у византийского императора Балдуина II.

Венок имеет большую религиозную ценность для католиков и является одним из основных объектов паломничества. После страшного пожара 2019 венок остался целым, что стало огромным облегчением для верующих. Его сохранение при пожаре стало символом надежды и восстановления для собора и всего Парижа.

Терновый венок Христа (фото: Википедия)

Роль Виктора Гюго в восстановлении собора

В 1831 году Виктор Гюго опубликовал свой знаменитый роман "Собор Парижской Богоматери", который привлек внимание к собору, который уже начал разрушаться. Гюго призвал французов ценить свое архитектурное наследие, что побудило к массовым восстановительным работам.

Благодаря популярности романа многие люди начали поддерживать финансирование реставрации собора. Он сыграл ключевую роль в сохранении собора от разрушения, ведь многие французы, после прочтения произведения, стали осознавать важность этой архитектурной жемчужины.

Переплавка первых колоколов в оружие

До Великой Французской революции Нотр-Дам имел свои знаменитые колокола, которые в конечном счете были переплавлены на оружие во время военных действий. Это стало частью общей политики революционеров, стремившихся использовать все материалы для военных нужд.

После революции были отлиты новые колокола, прослужившие собору многие годы. В 2013 году, в рамках празднования 850-летия собора, эти колокола были заменены на новые, ставшие символом обновления и возрождения этого значимого объекта.

Новые колокола в 2013 году (фото: Википедия)

Одно из самых посещаемых мест в мире

Собор Нотр-Дам является одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Ежегодно его посещают более 14 миллионов туристов, и это кроме тех, кто просто любуется им с улиц Парижа. Собор занимает почетное место среди 15 самых посещаемых мест планеты.

Туристы из разных уголков мира приезжают, чтобы увидеть огромную архитектурную красоту и прикоснуться к истории Франции. Этот рекорд посещаемости подчеркивает важность Нотр-Дама как культурного и духовного наследия человечества.

Впечатляющие горгульи и причудливые скульптуры

Горгульи и причудливые скульптуры на Нотр-Даме появились лишь в XIX веке, хотя собор был построен много столетий назад. Первоначально эти фигуры не были частью архитектуры, но со временем они стали неотъемлемой частью внешнего облика собора.

Причудливые фигуры стали символами мистических и религиозных убеждений того времени. Эти статуи привлекают туристов, ведь они создают неповторимую атмосферу, напоминающую о средневековых верованиях и легендах. Причудливые скульптуры Нотр-Дама вдохновляют множество историй и мифов, придающих таинственности этому великому собору.

Горгулья на крыше Собора (фото: Википедия)

Архитектурные и мистические особенности

Нотр-Дам обладает уникальной архитектурой, в которой нет традиционных стен. Вместо них используются огромные столбы, поддерживающие арки, и окна, заполненные цветными витражами. Это создает впечатление, что собор словно плавает в воздухе.

Особенно впечатляет размер среднего нефа, который может вместить двенадцатиэтажный дом. Кроме того, два центральных нефа пересекаются в форме креста, что символизирует религиозное содержание и великую духовную силу этого места.