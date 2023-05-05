74-летняя пенсионерка с телом 20-летней назвала два секрета своей молодости

В чем секрет молодости Нормы Уильямс

Норма утверждает, что ключ в том, чтобы никогда не сидеть на диете и не считать калории. Она также отметила, что врачи говорят ей, что у нее "уровень здоровья и физической формы очень спортивной 20-летней девушки".

Ее вес сильно колебался в 20 лет, когда она переедала и изо всех сил пыталась контролировать потребление пищи, и только в более позднем возрасте она нашла здоровую золотую середину.

Норма выступает категорически против ограничения и диет, и говорит, что никогда не будет считать калории. Она рекомендует другим последовать ее примеру.

"Я думаю, что это два самых больших правила, которым вы должны следовать. Если вы хотите что-то съесть, это очень просто… вы должны дать себе разрешение. Я, например, не чувствую себя виноватой и позволяю себе", - заявляет пенсионерка.

Так выглядит Норма Уильямс в свои 74 года (independent.co.uk)

Уильямс рекомендует не винить себя за то, что вы съели лишнее или "запрещенку".

"Просто позвольте себе быть свободным и есть то, что вы хотите!", - рекомендует стройняшка.

Норма также рассказала, из чего состоит ее завтрак.

"Мой завтрак состоит из цельнозернового круассана с медом и капучино с молоком — иногда два или три капучино в день. Я также выпиваю около шести чашек чая в день с двумя порциями сахара в каждой. Моя диета не идеальна — я могу легко съедать четыре-пять пачек вкусного печенья после основного приема пищи", - сообщила англичанка.

Правила, которые нельзя нарушать

У Нормы есть два "железных" правила, которых она придерживается всегда.

"Я никогда не ем перед ежедневными упражнениями и прогулками, что иногда может означать не завтракать до 15:00, и я никогда не перекусываю между приемами пищи. На ужин у меня микс орехов, мясо или сыр, хлеб из непросеянной муки, лосось на гриле или креветки в кляре, картофель и овощи. Я также выпиваю целую бутылку вина каждый вечер", - резюмировала женщина.

Норма ни в чем себе из еды не отказывает (фото: independent.co.uk)