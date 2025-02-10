72-летняя женщина пошла в эскорт после 40 лет религиозной жизни: имела ли она успех?

Кэролайн Ви сейчас уже 72 года и в сфере секс-услуг она почти 8 лет. Еще два года назад она признавалась, что успела пообщаться уже с более 1000 мужчин.

Самое интересное в истории Кэролайн это то, что она почти 40 лет своей жизни посвятила религии и совершенно не интересовались сексом. Она никогда не была замужем, у нее нет детей. И фактически она открыла для себя совершенно новый мир когда ей было 60 лет.

"В церкви я разочарована, поскольку моя жизнь не была хорошей. Я больше в это не верю", - сказала женщина и отреклась от религии.

Она работала флористкой и жила спокойной жизнью. Но вдруг на работе за ней начал ухаживать 27-летний регбист. Ей на тот момент было 57 лет, она никогда не видела молодого человека и общалась с ним исключительно по телефону. Он пригласил ее приехать, но Кэролайн решила, что это была шутка.

Однако мужчина снова позвонил и начал спрашивать, почему она не приехала. Так она поняла, что интересна и привлекательна для мужчин. Через некоторое время она решила зарегистрироваться на сайте знакомств.

А там ее засыпали сообщениями молодые ребята 18-20 лет, которые хотели встретиться с ней и хорошо провести время. Это ее немного шокировало, потому что они для нее были слишком молодыми.

Впоследствии она встретила на сайте мужчину своего возраста и впервые в жизни занялась оральным сексом. Для нее это было впервые в жизни, а ее партнер спросил, где она этому научилась.

"Я ответила, что нигде и это мой первый раз. На что он сказал, что у меня талант. И я подумала, что возьмусь за это. Я больше нигде бы не смогла заработать столько денег, а мне это еще и нравится", - призналась британка.

72-летняя Кэролайн пользуется бешеным спросом в эскорте (Кадр из видео)

Она начала встречаться с мужчинами с сайта и ходить на свингерские вечеринки. Некоторые мужчины начали ей советовать, что стоит подумать об эскорт-услугах и получать за это деньги.

"Ну, если ты можешь получать за это деньги, то почему бы и нет? Ты же все равно встречаешься с теми же людьми и делаешь все то же самое", - сказала Кэролайн.

Она создала свой аккаунт и начала зарабатывать - в среднем от 3000 фунтов стерлингов в месяц (более 150 000 гривен). Час ее работы - 150 долларов. Работу флористки она бросила, потому что сфера секс-услуг позволила ей выплатить ипотеку.

Несмотря на свой возраст, бросать работу в эскорте Кэролайн не планирует.

"Я буду продолжать, пока смогу, и я предоставляю отличные услуги парням, у которых есть невероятные фантазии", - говорит она.

Многие ее клиенты - молодые парни, которые фантазируют о жизни за бабушками. Они говорят, что от старших женщин гораздо больше удовольствия и понимания, чем от молодых.

Она имеет большой гардероб "всех сексуальных вещей, возбуждающих мужчин", которые она носит на работу.

"Если я встречаюсь с мужчиной в отеле, то, как правило, я просто надеваю свою обычную одежду, вот так, а под ней - сексуальное белье. У меня есть кожаные наряды для парней, которые любят кожу, и у меня есть боди-чулки и большая коллекция секс-игрушек", - добавила женщина.

Семья Кэролайн от нее отреклась, братья и сестры, когда узнали об эскорт-услугах, прекратили с ней общение. Сейчас женщина хочет помогать зрелым женщинам чувствовать себя свободными и заниматься тем, что им нравится.

"Я бы не смогла этим заниматься, если бы мне это не нравилось. Я знаю эскорт-службы, которые работают как на конвейере - один зашел, другой вышел, просто ради денег. Но нет, я должна наслаждаться этим. В тот день, когда мне это не будет нравиться, я прекращу этим заниматься", - говорит секс-работница.

72-летняя работница эскорта признается, что ей нравится то, чем она занимается (Кадр из видео)