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72-річному тренеру спортивної школи Луцька загрожує 12 років в'язниці за розбещення неповнолітніх

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Луцьк, П'ятниця 08 липня 2022 18:51
72-річному тренеру спортивної школи Луцька загрожує 12 років в'язниці за розбещення неповнолітніх Колаж РБК-Україна: у Луцьку тренер волейбольної команди розбещував підопічних
Автор: Володимир Костирін

Луцькі правоохоронці оголосили підозру 72-річному місцевому жителю у справі про зґвалтування неповнолітніх. Слідство встановило, що фігурант протягом тривалого часу розбещував своїх підопічних у приміщенні тренувального закладу.

Про це 8 липня передали в прес-службі Нацполіції Волинської області.

Що говорить слідство

Зловмисник підозрюється за трьома статтями Кримінального кодексу, і йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років. Йдеться про ч.3 ст. 152 КК (зґвалтування неповнолітніх осіб), ч. 3 ст. 153 КК (вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх) та ч. 2 ст. 156 КК (розбещення неповнолітніх).

За даними слідчих, чоловік, використовуючи авторитет і вплив, "принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватися і здійснювати непристойні дії".

"Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку", - йдеться в повідомленні.

Відео: у поліції Луцька розповіли про спортивного тренера-педофіла

Покази потерпілих

В ході обшуку в його кабінеті вилучили предмети, що свідчать про такі дії. Зараз речдоки відправили на дослідження. Слідчі Луцького райуправління поліції "продовжують брати свідчення і встановлюють всі деталі злочинних дій особи".

"Наразі відомо про п'ятьох потерпілих, які на момент вчинення вказаних злочинів не досягнули повноліття: вони написали до поліції відповідні заяви", - зазначили правоохоронці.

Хто саме звинувачується

Як уточнює видання "Трибуна", йдеться про 72-річного тренера жіночої волейбольної команди "Волинь-Університет" Богуслава Галицького. Він був керівником обласної дитячої-юнацької спортивної школи Луцька. Також є заслуженим тренером України.

Наприкінці червня батьки його вихованок звинуватили його в приниженні честі та гідності своїх дітей, а також в діях сексуального характеру.

72-річному тренеру спортивної школи Луцька загрожує 12 років в'язниці за розбещення неповнолітніх

Богуслав Галицький, тренер команди "Волинь-Університет" (фото: volynnews.com)

Кілька волейболісток луцького клубу та екс-гравці команди підтвердили місцевим журналістам правдивість інформації про тренера-ґвалтівника.

За даними ІА "Волинські Новини", спочатку батьки хотіли вирішити ситуацію без залучення поліції та вимагали, щоб Галицький і члени його сім'ї покинули посади в спортивній школі. Після того як він відмовився, батьки звернулися до правоохоронців з колективною заявою.

Відео: що виявили в ході обшуків у дитячій спортивній школі в Луцьку

Нагадаємо, раніше в червні в Києві в трамваї хтивий пенсіонер-росіянин чіплявся до 10-річного хлопчика. Збоченця затримали поліцейські.

А також ми писали, що в січні у столиці затримали педофіла, який зґвалтував 5-річну дівчинку і торгував дітьми.

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