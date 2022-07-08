72-річному тренеру спортивної школи Луцька загрожує 12 років в'язниці за розбещення неповнолітніх

Луцькі правоохоронці оголосили підозру 72-річному місцевому жителю у справі про зґвалтування неповнолітніх. Слідство встановило, що фігурант протягом тривалого часу розбещував своїх підопічних у приміщенні тренувального закладу.

Про це 8 липня передали в прес-службі Нацполіції Волинської області.

Що говорить слідство

Зловмисник підозрюється за трьома статтями Кримінального кодексу, і йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років. Йдеться про ч.3 ст. 152 КК (зґвалтування неповнолітніх осіб), ч. 3 ст. 153 КК (вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх) та ч. 2 ст. 156 КК (розбещення неповнолітніх).

За даними слідчих, чоловік, використовуючи авторитет і вплив, "принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватися і здійснювати непристойні дії".

"Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку", - йдеться в повідомленні.

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Покази потерпілих

В ході обшуку в його кабінеті вилучили предмети, що свідчать про такі дії. Зараз речдоки відправили на дослідження. Слідчі Луцького райуправління поліції "продовжують брати свідчення і встановлюють всі деталі злочинних дій особи".

"Наразі відомо про п'ятьох потерпілих, які на момент вчинення вказаних злочинів не досягнули повноліття: вони написали до поліції відповідні заяви", - зазначили правоохоронці.

Хто саме звинувачується

Як уточнює видання "Трибуна", йдеться про 72-річного тренера жіночої волейбольної команди "Волинь-Університет" Богуслава Галицького. Він був керівником обласної дитячої-юнацької спортивної школи Луцька. Також є заслуженим тренером України.

Наприкінці червня батьки його вихованок звинуватили його в приниженні честі та гідності своїх дітей, а також в діях сексуального характеру.

Богуслав Галицький, тренер команди "Волинь-Університет" (фото: volynnews.com)

Кілька волейболісток луцького клубу та екс-гравці команди підтвердили місцевим журналістам правдивість інформації про тренера-ґвалтівника.

За даними ІА "Волинські Новини", спочатку батьки хотіли вирішити ситуацію без залучення поліції та вимагали, щоб Галицький і члени його сім'ї покинули посади в спортивній школі. Після того як він відмовився, батьки звернулися до правоохоронців з колективною заявою.

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