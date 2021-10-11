72-річного Валерія Леонтьєва терміново госпіталізували

72-річний Валерій Леонтьєв був госпіталізований до лікарні з коронавірусом. Захворів кумир 80-х і 90-х років кілька днів тому. Лікарям він поскаржився на слабкість, кашель і високу температуру.

Спочатку артист лікувався вдома самостійно, приймав таблетки. Але після того, як тест ПЛР показав позитивний результат, Леонтьєв вирішив звернутися за допомогою до медиків.

Зараз його стан лікарі оцінюють, як середньо тяжкий.

Варто відзначити, що у 72-річного Леонтьєва у 2021 році були проблеми зі здоров'ям. Навесні він переніс дві складні операції - на очах і колінних чашечках. Протягом декількох місяців він відновлювався після хірургічного втручання і призупинив свою концертну діяльність.

Валерій Леонтьєв - радянський і російський співак, композитор і актор. Має звання Заслуженого артиста Української СРСР з 1987 року.

Багаторазовий володар багатьох музичних премій. Випустив понад 20 альбомів. Народився в 1949 році в Комі АРСР, його мама - народилася в Україні.