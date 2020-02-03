7000 грн "за манікюр": шахраї нахабно крадуть гроші з карт українців

Шахраї придумали новий спосіб обману українців. З банківської картки без відома людини списують великі суми за нібито надану послугу. Подібна ситуація сталася з журналісткою Катериною Богуславською, про що вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами дівчини, одного разу вранці вона виявила, що з її картки ПриватБанку списано 7000 грн "за манікюр". Шахраї вкрали три рази по 1000 гривень і двічі по 2000. При цьому жодних повідомлень про підтвердження платежу або про списання грошей Катя не отримувала.

Журналістка, помітивши списання, заблокувала карту, але шахраї ще двічі намагалися списати з неї гроші.

Пошукавши інформацію, дівчина з'ясувала, що не одна вона постраждала від такого списання грошей. Журналістка написала заяву в поліцію, а також в сервісну підтримку Way for Pay. Там з'ясувалося, що гроші були списані на користь Kabanchik.ua - сервісу пошуку фахівців для побутових завдань.

Коли Катя увійшла на свій профіль на "Кабанчику", побачила, що вся інформація змінена, але карта підв'язана її. Рано вранці було створено кілька завдань на "френч з виїздом, корекція і гель лак" і ще кілька "манікюрних завдань", які виконала якась "Світлана П.", отримавши оплату.

Таким чином до 7:00 п'ятниці дівчина "витратила 7000 гривень "на манікюр".

Як виявилося, в бланках про оплату від Way For Pay, фігурувала стара електронка дівчини, з якою вона реєструвалася на "Кабанчику" ще у 2015 році. Поштою вона давно не користується, а пароль встановила там слабкий. Виявилося, що зловмисники зламали цю пошту і змогли увійти в сервіс "Кабанчика", списавши через нього 7000 гривень за вигадану послугу.

Шахраї списують гроші з картки банку (скрін: facebook.com/katiaboguslavska)