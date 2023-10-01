7 изобретений, которые все считали нелепыми, а сегодня без них невозможно представить жизнь

Телефон

Первый телефон, позволивший людям общаться на расстоянии, был изобретен в 1876 году Александром Беллом. После этого устройства активно совершенствовались и приобрели большую популярность. Но, несмотря на широкое распространение, эта техника вызывала у некоторых людей страх.

Особенно сильно телефоны боялись представители старшего поколения. Они считали, что при пользовании аппаратом их может ударить электрическим током. Также существовал миф о том, что при обрыве провода тема их разговора станет известна всем.

Ну и, наконец, люди считали телефон каналом выхода злых духов. Происходило почти то же, что и сегодня, ведь нынешние старики тоже опасаются компьютеров, Wi-Fi и другой "радиации", которую "излучают" приборы.

В газете The Boston Post от 1865 года есть статья о том, что голос человека невозможно передать через провода. Автор говорил, что даже если такая технология появится, толку от нее не будет. Этот материал вышел за десять лет до появления первого телефона Белла, когда один человек был арестован за попытку собрать аппарат для общения на расстоянии.

Как можно понять, опасения людей прошлого были напрасными - без телефонов сегодня не обойтись.

Телефон-"виселица" Александра Белла (фото: Википедия)

Фотография

Французский художник и изобретатель Луи Дагер представил миру первую фотографию в 1839 году. Это событие произошло на заседании Парижской академии наук. Однако ученые не спешили аплодировать новинке, многим изобретение пришлось не по душе.

Дагер, чтобы убедить скептиков, рассказал, что проводил опыты совместно с умершим в 1833 году Жозефом Ньепсом. Но устойчивое изображение ему удалось уловить в 1837 году с помощью паров ртути. В конце концов, общественность приняла новинку, а Луи Дагер стал богатым и всемирно известным, изображение получаемое с помощью ртутных паров, назвали у изобретателя - "дагеротип".

Самая старая фотография "Вид из окна в Ле Гра" (фото: Википедия)

Электричество

Когда электричество было впервые открыто, его называли "развлечением для ангелов", потому что оно в основном рекламировалось как дешевый трюк для развлечения масс.

В 1879 году Томас Эдисон изобрел первую лампочку накаливания и увидел, что она может совершить революцию в домах, если он сможет убедить людей перестать ее бояться. К тому времени, когда электричество вошло в дома, большинство людей не спешили отказываться от своих свечей и газового освещения.

Даже когда в Белом доме были установлены выключатели света, президент Бенджамин Харрисон так боялся электричества, что заставлял своих сотрудников включать и выключать свет для него, боясь прикасаться к переключателю.

Лампа Томаса Эдисона с нитью накаливания из угольного волокна (фото: Википедия)

Телевидение

Способ электрической передачи изображений на расстояние был запатентован в 1907 году профессором Петербургского технологического института Борисом Розингом. Первое движущееся изображение удалось передать через 16 лет американцем Чарльзом Дженкинсом. Спустя еще три года Джон Берд создал первую пригодную для передачи полутоновых подвижных изображений механическую систему.

Общественность положительно восприняла новинку, но в то, что телевидение будет коммерчески выгодным, верили только единицы. Изобретатель электронной лампы Ли Дефоре написал в 1926 году: "Хотя технически телевидение возможно, оно совершенно бессмысленно с коммерческой точки зрения".

Но инженеры продолжали совершенствовать методы передачи изображения на расстояние. В 1931 году изображение становится более четким благодаря изобретению Владимиром Зворикиным "иконоскопа". В 1940-х он разбил световой луч на синий, красный и зеленый цвета и таким образом получил цветное телевидение.

Несмотря на неоспоримый успех новинки, все еще находились люди, считавшие, что о телевидении скоро все забудут.

"Телевидение неизбежно выйдет из моды, потому что людям надоест каждый вечер смотреть на тот самый деревянный ящик", - заявил в 1946 году кинорежиссер Дарел Занук.

RCA 630-TS, первый телевизор массового производства (фото: Википедия)

Космическая ракета

1909 американский ученый Роберт Годдард поделился с миром своей идеей создания многоступенчатой ракеты. По его словам, после расхода топлива одной ступени можно было бы сбросить ее и использовать топливо следующей ступени. Таким образом, человечество могло бы долететь даже до Луны.

Ученые и простые люди высмеяли его идею и даже начали сомневаться в его знаниях. Редактор газеты The New York Times даже выпустил статью, в которой ученый был жестко раскритикован.

Однако в 1926 году ракета с нескольких ступеней, хотя и была размером с человеческую руку, все же была создана и взлетела на высоту 12 метров. Технология развивалась, и в 1961 году человек впервые улетел в космос. Впоследствии The New York Times призналась, что сожалеет о выходе статьи с критикой идеи Годдарда.

Годдард перед испытанием первой ракеты на жидком топливе (фото: Википедия)

Самолет

Изобретение самолета казалось людям невозможным. В 1895 году британский физик и инженер Уильям Томсон объявил, что машины тяжелее воздуха никогда не смогут подняться на небо. Хорошо, что братья Райт не стали его слушать и продолжили заниматься разработкой собственного самолета.

В 1903 году созданный ими самолет "Флайер 1" совершил свой первый полет в долине Китти Хок, расположенной в Северной Каролине. Полет продолжался всего 12 секунд, но это все равно был огромный технологический прорыв.

После этого пройдет несколько десятков лет, и в мире появятся первые грузовые и пассажирские самолеты, благодаря которым люди смогут за считанные часы преодолевать огромные расстояния.

Первый полет самолета Wright Flyer 17 декабря 1903 (фото: Википедия)

Компьютер

Сегодня компьютер есть практически в каждом доме. Ведь еще в 1977 году основатель Digital Equipment Corp Кен Олсен говорил, что "ни у кого не может возникнуть потребность иметь компьютер в своем доме".

Справедливости ради стоит отметить, что это было сказано, когда компьютеры были огромными конструкциями, занимавшими большую часть комнаты.

Самые первые компьютеры занимали много места (фото: Википедия)

Уже через несколько лет, в 1981 году, в продаже появится первый персональный компьютер IBM 5150. С тех пор компьютеры начнут активно улучшаться и дойдут до современных компьютеров, о возможностях которых десятки лет назад люди не могли даже мечтать .

Первый массово доступный персональный компьютер IBM 5150 (фото: Википедия)