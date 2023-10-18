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7 украинских фильмов, которые не уступают голливудским

Украинские фильмы, не хуже голливудских (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Украинский кинематограф развивается и в последнее время выдает очень достойные фильмы и сериалы. У нас есть все возможности, чтобы вывести украинскую киноиндустрию на высокий мировой уровень.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило список украинских фильмов, которые по своему визуалу и спецэффектам не уступают голливудским.

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум

Мавка. Лісова пісня

Над этим украинским шедевром творцы работали много лет. Стоило ведь учесть все детали и довести все до идеала. Но эти годы кропотливой работы не прошли даром. Ведь Мавка, снятая по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" - стала самой кассовой кинолентой и набрала невероятное количество восторженных отзывов. Это однозначно ВАУ.

 

Щедрик

Невероятно воспроизведены события Второй мировой войны. В центре этой роскошно снятой картины встают три семьи. Украинцы, поляки и евреи. Советский режим и все его последствия очень ярко изображены в фильме. А также смелость вопреки всему и делает эту ленту душевной.

 

Довбуш

Новое обрамление автобиографии Олексы Довбуша наделало шума. Этот фильм имеет высокие кассовые рейтинги, а также положительные отзывы. Новая история Олексы Довбуша наполнена мистикой и невероятной красотой Карпат.

 

Черный Ворон

Экранизация бестселлера Василия Шкляра о нелегком жизненном пути атамана Ворона, снята очень профессионально и имеет много спецэффектов. Это яркая история, которая до сих пор остается популярной среди украинских зрителей.

 

Захар Беркут

Этот фильм вышел в международный прокат, поскольку его создателями стали не только украинцы, но и американцы. А это уже говорит о невероятной графике, переплетающейся с красотой и величием Карпат.

 

Киборги

На самом деле снимать фильм на территории Донецкого аэропорта в оккупации - это сверхсложная работа. Однако создателям картины важно было воспроизвести всю реальность и стоит признать - визуал поражает.

 

Люксембург, Люксембург

Современный фильм, рассказывающий об истории двух братьев, которые попадают в очень неожиданные ситуации. Визуальная составляющая фильма - на высшем уровне, поэтому он также не уступает голливудским картинам и завершает наш список.

Раньше мы рассказывали о шести атмосферных осенних фильмах для холодных вечеров.

А также писали о 6 мощных исторических фильмах об украинских героях.

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