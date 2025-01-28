7 интересных идей, как использовать остатки краски и украсить квартиру

После ремонта осталась лишняя краска? Не спешите ее выбрасывать! Даже небольшое количество краски может стать основой для креативных идей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как дать остаткам краски вторую жизнь и обновить ваше пространство необычными и практичными способами.
Если краски осталось достаточно, используйте ее для создания акцентной стены. Вы можете выделить обеденную зону на кухне, рабочий уголок в гостиной или спальное место в комнате.
Даже небольшого количества хватит, чтобы сделать геометрический рисунок - круг, арку или прямоугольник. Такой акцент освежит интерьер и придаст ему стиля. Особенно эффектно смотрятся яркие оттенки, которые создают контраст с основными цветами помещения.
Остатки краски помогут подарить старой мебели новую жизнь. Перекрасьте стол, стулья или тумбу - даже простой слой краски способен превратить обычную вещь в дизайнерский элемент. После покраски обязательно нанесите слой лака, чтобы закрепить результат и сделать покрытие долговечным.
Для создания уникального вида можно использовать трафареты или комбинировать разные цвета. Это отличный способ совместить творчество с практичностью.
Небольшое количество краски пригодится для декорирования вазонов или ваз. Вы можете разрисовать старые горшки яркими орнаментами, надписями или веселыми рисунками. Такой декор прекрасно дополнит интерьер и подарит настроение.
Для дополнительного эффекта комбинируйте краски разных цветов, создавая градиенты или полосы. Это идея для тех, кто любит добавлять уникальные детали в свое пространство.
Нестандартные цветные откосы на окнах способны кардинально изменить вид комнаты. Желтые, голубые или зеленые откосы добавляют интерьеру свежести и динамики.
Такой элемент декора выглядит стильно и оригинально, а еще создает уют даже в пасмурные дни. Покрасить откосы несложно, а результат точно удивит гостей и придаст вашему дому уникальности.
Рамки для фотографий или зеркал можно обновить с помощью оставшейся краски. Выберите цвет, который гармонирует со стенами, или создайте контрастный акцент.
Этот подход поможет оживить пространство и сделать его более гармоничным. Вы также можете создать серию рамок в одном стиле, чтобы подчеркнуть общую концепцию интерьера.
Не обязательно иметь талант художника, чтобы создать что-то уникальное на стене. Напишите вдохновляющие фразы, разрисуйте стену геометрическими фигурами или добавьте простой рисунок.
Декор такого типа не только оживит помещение, но и придаст ему индивидуальности. Это отличный вариант для детских комнат, гостиных или даже рабочего кабинета.
Обычные двери могут стать ярким акцентом, если покрасить их в необычный цвет. Не бойтесь экспериментов: разные оттенки для каждой комнаты придадут интерьеру динамики и неповторимого стиля.
Используйте матовую краску для современного вида или глянцевую, чтобы сделать двери более выразительными. Даже маленькие детали, такие как цветные наличники, способны преобразить пространство.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Apartment Therapy, Homes and Gardens, Forbes Home.