7 дел по уборке, которые необходимо делать каждую осень

Проверить фильтры кондиционера

Чтобы обеспечить циркуляцию чистого воздуха в доме, советуют чистить или заменять фильтры кондиционера или воздухоочистителя по крайней мере каждые три месяца, особенно после регулярного использования прибора летом.

Впрочем, лучше всего проверяйте фильтры ежемесячно, чтобы определить, нуждаются ли они в замене - это стоит сделать, если деталь полностью покрыта пылью и мусором, пора его заменить.

Также, когда фильтры загрязнены, прибор может перегреваться, что может стать причиной ремонта.

Вымыть окна

Хотя окна можно мыть часто, следует обязательно уделить им внимание осенью, чтобы предотвратить накопление пыли, пыльцы и другой грязи на стекле. Ведь чистые окна пропускают больше света, что делает их более энергоэффективными - особенно в осенние месяцы, когда световой день сокращается.

Перебрать вещи в шкафах

Если в вашем шкафу не хватает места для одежды на несколько сезонов, осень - отличное время для уменьшения гардероба - ведь самое время подготовить теплые вещи, спрятав часть легкой одежды к новому сезону.

В то же время можно увеличить пространство шкафов, избавившись от одежды, которую вы не носили в течение длительного времени.

Почистить желоба

Если вы проживаете в частном доме, или имеете дачу, не стоит упускать из виду желоба. Их рекомендуют чистить дважды в год - весной и осенью, особенно тщательно убирая мусор в конце лета.

В течение этих месяцев листья и ветки опадают с деревьев и накапливаются в желобах, поэтому уборка может предотвратить засор и обеспечить свободный сток дождевой воды и талого снега весной.

Подмести дорожки на даче

Летом во дворе загородного дома может накапливаться мусор из-за увеличения времени, проведенного на свежем воздухе в саду у гриля или мангала. Ведь кроме опавших листьев к грязи добавляются мелкие угли после шашлыков и пепел, разносимый ветром.

Дача или дом в селе тоже нуждаются в уборке осенью (иллюстративное фото: Freepik)

Приведите в порядок внутренний дворик, подъездную дорогу и дорожки до наступления зимы, собрав листья и при необходимости вымыв плитку.

Помыть уличную мебель

В течение летних месяцев на уличной мебели может накапливаться мусор, появляться пятна и даже плесень из-за частого использования и влияния погоды.

Чтобы продлить срок службы уличной мебели, ее обязательно следует чистить осенью. Кроме того, в зависимости от вида, мебель, скорее всего, придется убирать на зиму.

Поэтому тщательная очистка перед тем, как убрать их на два сезона, сэкономит время весной.

Почистить дымоход

Очистка дымовой трубы перед началом отопительного сезона важна из соображений безопасности. Как отмечают, обслуживание этой части дымохода или печи до наступления осени уменьшает вероятность пожара в дымоходе. Кроме этого, когда дымоход чист, он обеспечивает более эффективное горение и лучший поток воздуха.