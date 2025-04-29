7 способов вернуть старой мебели блеск и стиль: быстро и дешево

Мягкая мебель создает уют в доме, но ей нужен правильный уход. Многих проблем с загрязнением, износом или неприятным запахом можно избежать, используя простые, но эффективные приемы.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает семь простых и проверенных способов сохранить мебель в отличном состоянии.

Лед против жевательной резинки

Если жевательная резинка случайно приклеилась к обивке, ее легко можно удалить с помощью льда. Приложите кубик льда к загрязнению на 2-3 минуты, чтобы резинка затвердела и потеряла липкость.

Затем осторожно соскребите ее пластиковым шпателем, стараясь не повредить ткань. Такой способ помогает быстро избавиться от проблемы без риска для мебели.

Меняйте местами подушки

Чтобы избежать деформации и вытягивания тканей, стоит раз в месяц менять подушки местами и переворачивать матрасы. Такие простые действия равномерно распределяют нагрузку и помогают мебели дольше сохранять первоначальную форму.

Дополнительно рекомендуется регулярно взбивать подушки и выносить их на свежий воздух для проветривания. Это предотвращает накопление пыли и неприятных запахов внутри наполнителя.

Подушки надо время от времени менять местами и сторонами (фото: Freepik.com)

Кондиционер для кожи

Кожаная мебель нуждается в особом уходе для сохранения эластичности и мягкости. Для этого можно смешать чайную ложку кондиционера для белья с 200 мл воды и осторожно протереть поверхность.

Кроме этого, желательно периодически наносить специальные кремы для кожи, чтобы избежать появления трещин. Регулярное увлажнение поможет кожаным диванам и креслам оставаться красивыми и долговечными.

Ароматная сода против запахов

Чтобы устранить неприятные запахи с обивки, смешайте пищевую соду с несколькими каплями эфирного масла. Равномерно рассыпьте смесь по поверхности, оставьте на 20 минут, а затем тщательно пропылесосьте.

Этот простой прием не только освежит ткань, но и поможет убрать лишнюю влагу. Мебель снова приобретет приятный аромат и будет выглядеть свежо.

Защита от солнца

Прямые солнечные лучи негативно влияют на состояние ткани и кожи, вызывая их выгорание и пересыхание. Чтобы сохранить внешний вид мебели, стоит располагать ее подальше от окон или использовать шторы и жалюзи.

Если передвинуть мебель невозможно, поможет специальная защитная пленка на стекло. Защита от ультрафиолета продлит срок службы обивки и сохранит яркость цвета.

Уход за мебелью долго сохраняет ее новой (фото: Freepik.com)

Удаление шерсти животных

Шерсть домашних любимцев легко убрать с помощью липкого ролика или специальной щетки. Для более глубокой очистки можно воспользоваться резиновой перчаткой, смоченной водой: проведите ею по поверхности, и шерсть скатывается в комки.

Еще один эффективный вариант - использование пылесоса с насадкой для сбора шерсти. Регулярная очистка предотвращает накопление аллергенов и сохраняет мебель в идеальном состоянии.

Полировка кожаной обивки

Кожаная мебель будет выглядеть лучше, если время от времени полировать ее мягкой тканью без ворса. Это придает поверхности блеск и защищает от высыхания и образования трещин.

Не стоит использовать агрессивные чистящие средства или жесткие губки, ведь они повреждают деликатную структуру кожи. Для максимального эффекта всегда тестируйте новые средства на незаметном участке обивки.