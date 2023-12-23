7 способов избавиться от храпа без медикаментов: советы врача

Храп не только наносит дискомфорт, он еще и может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Поэтому не стоит мириться с ним, тем более, что есть несколько способов, которые помогают избавиться от храпа даже без применения медикаментов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.
"45% взрослых время от времени храпят. Но постоянный храп - дело серьезное. Человек, который храпит, часто мешает своему партнеру хорошо спать, что может вызвать стресс. И создать реальные проблемы в браке. Кроме того, 75% храпящих людей имеют обструктивное апноэ сна, когда дыхание нарушается на короткий промежуток времени, что повышает риск развития сердечных заболеваний и их опасных для жизни осложнений", - объясняет врач.
Швец отмечает, что не стоит заниматься самолечением храпа спреями и таблетками без консультации с врачом. Многие средства против храпа продаются без проведения соответствующих научных исследований, подтверждающих их эффективность. Врач советует попробовать применить на практике следующие способы, чтобы прекратить храпеть.
"При лежании на спине основа языка и мягкое небо опускаются к задней стенке горла, вызывая вибрирующий звук во время сна. Сон на боку поможет этого избежать. Есть специальные подушки для поддержания тела на полную длину, которые помогают спать именно на боку", - говорит Швец.
Еще один интересный способ отучиться спать на спине - приклеить теннисные мячи к задней части пижамы, которые будут мешать находиться в этом положении.
"Если храп продолжается независимо от позы сна, причиной может быть обструктивное апноэ сна. В этом случае не стоит откладывать обращение к врачу", - советует медик.
Бывает, что храп связан с набором веса, если до этого человек не храпел. Избыток жировой ткани вокруг шеи сжимает внутренний диаметр горла. Это повышает вероятность его сворачивания во время сна, что приводит к храпу. В таком случае избавившись от лишних килограммов, вы сможете и забыть о храпе.
"Алкоголь и успокаивающие средства снижают тонус мышц задней стенки горла в состоянии покоя, что повышает вероятность храпа. Даже люди, которые обычно не храпят, будут храпеть после употребления алкоголя. Не рекомендуется употреблять алкоголь уже за 4-5 часов до сна", - подчеркивает Швец.
Плохие привычки перед сном могут иметь последствия, подобные употреблению алкоголя. К примеру, после долгих часов работы без достаточного сна вы ложитесь переутомленными. Тогда сон крепкий и глубокий, а мышцы становятся максимально расслабленными, что вызывает храп.
"Если храп начинается с носа, нужно держать носовые ходы открытыми. Когда нос заложен или сужен, например из-за простуды, вероятнее всего быстрый воздух приведет к храпу", - говорит врач.
Он объясняет, что "открыть нос" перед сном поможет горячий душ, во время которого можно промыть нос соленой водой. Или промыть носовые проходы раствором соленой воды с помощью специального чайника нете пот. Еще есть назальные полоски, улучшающие поток воздуха в носу.
Пылевые клещи, которые накапливаются в подушках, могут вызвать аллергические реакции и привести к храпу.
"А когда домашние животные спят в постели с владельцем, он вдыхает их перхоть, еще один распространенный раздражитель. Так что, если проблемы возникают только ночью, эти факторы могут способствовать храпу", - говорит Швец.
Чтобы свести к минимуму количество пылевых клещей и аллергенов, чистьте подушки один раз в пару недель и заменяйте их каждые полгода. И не допускайте домашних питомцев в спальню.
А вот специальные подушки для предотвращения храпа покупать не стоит. Они подпирают голову, что решает проблемы с носом, но может вызвать боль в шее.
При обезвоживании выделения из носа и мягкого неба становятся более липкими. Это усугубляет храп. Ежедневно женщинам рекомендуют потреблять 2,2 л жидкости, а мужчинам - 2,7 л.
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