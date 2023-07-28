Любовь к себе: 7 способов проявить ее по-настоящему

Любовь к себе - это концепция, вокруг которой в нашем обществе образовалось много стереотипов. В частности, это положительное отношение человека к себе, которое формируется из принятия, самоуважения, внимательного отношения к своим эмоциям, чувствам и потребностям.

Об этом сообщила психолог Анастасия Михайленко в Instagram .

По словам специалиста, не зацикливайтесь на том "что нужно" или "что делает кто-то". Исследуйте себя, прислушайтесь и наконец напишите список своего набора инструментов, к которому вы сможете вернуться, когда устали, напряжены, перегружены.

Следует придерживаться способов, которые помогут проявить любовь к себе.

Убежище

Психолог говорит, что стоит найти пространство, в котором вы можете уединиться, когда вам нужно побыть наедине.

Убежище создайте по своему вкусу с любимым декором, который будет успокаивать и утешать вас. В частности, такое место должно вызывать чувство безопасности и любви.

Афирмации

Напишите свои положительные утверждения о жизни, себе и мире. Читайте их регулярно, и вы незаметно измените свои мысли и мышления.

Это позволит придавать больше сил и покоя. Тогда вы сможете понять, кем вы являетесь, чего хотите и что цените.

Сон

Часто люди поздно ложатся спать, рано встают и в течение дня устали и без сил. Если вы хотите быть уравновешенными, иметь хорошее настроение и работать на лучшем уровне - то 7 часов сна обязательны.

Домашний спа-день

Если не всегда есть время уехать из дома, то можно устроить СПА-дни дома.

Позавтракайте в постели, примите горячую ванну, сделайте себе массаж, нанесите маску на лицо, сделайте скраб для тела и хорошо выспитесь.

После этого вы почувствуете себя бодрее.

Чтение

Проведите день в постели с книгой. Окунитесь в мир любимого автора и саму историю главного героя.

Говорить "нет"

Уметь отстаивать личностные границы - это один из важнейших навыков.

По словам психолога, говорить "нет" - это проявление любви к себе. Как всегда говорить "да", это значит ставить себя на последнее место.

Будьте собой

Следует быть собой со всеми идеальными недостатками. Достаточно быть такими, какие вы есть. Нет ничего более разрушительного, чем просыпаться тем, кем вы не являетесь, постоянно искать одобрения других.