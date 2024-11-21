7 способов безопасно стирать темные вещи, чтобы они не полиняли

Часто ли вы задумывались над тем, как правильно ухаживать за одеждой темного цвета, чтобы она дольше оставалась яркой и насыщенной? Темные вещи, такие как джинсы, любимые футболки или спортивная одежда, нуждаются в особом уходе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Real Simple предлагает практические советы для правильной стирки и сушки темной одежды, которые помогут избежать выцветания и повреждения ткани.

Разделяйте цвета перед стиркой

Отделение темной одежды от светлой - базовое правило стирки. Однако для сохранения яркости важно разделять одежду по оттенкам темных цветов. Например, черный, темно-синий и бордовый лучше стирать вместе во избежание перехода красителей.

Этот простой шаг помогает сохранить насыщенность цвета и продлить срок службы вещей. Дополнительно можно проверить ярлыки на одежде, чтобы узнать особенности стирки каждой вещи.

Используйте холодную воду

Темную одежду лучше стирать в холодной воде, сохраняющей интенсивность красителей. Горячая вода способствует быстрому выцветанию цветов и может привести к усадке ткани.

Холодная вода эффективно удаляет грязь и не вредит текстуре одежды. Это не только защищает ваши любимые вещи, но и экономит энергию, делая процесс стирки более экологичным.

Выбирайте низкотемпературный режим сушки

Сушка на низких температурах или естественное высыхание помогает сохранить целостность ткани и яркость цветов. Интенсивные режимы сушки могут повредить волокна ткани, а также способствовать выцветанию.

Если инструкции на ярлыке указывают на низкотемпературный режим, соблюдайте их для сохранения качества. Для спортивной одежды можно использовать режим сушки без нагрева.

Используйте сетчатые мешки для стирки

Сетчатые мешки для стирки помогают уменьшить трение между тканями, что может способствовать сохранению цветов. Кроме того, перед стиркой рекомендуется выворачивать одежду наизнанку, чтобы уменьшить внешнюю агрессию.

Такой метод минимизирует повреждение поверхности ткани и помогает сохранить ее насыщенный вид. Особенно это касается одежды из деликатных тканей.

Стирка темных вещей всегда связана с рисками выцветания ткани (фото: Pixabay.com)

Не перегружайте стиральную машину

Слишком большая загрузка стиральной машины ухудшает качество стирки. Одежда не имеет достаточного пространства для движения, из-за чего не отпирается должным образом, а лишнее трение может привести к выцветанию.

Для темной одежды лучше делать стирку меньше по объему загрузки, чтобы обеспечить качественный уход за каждой вещью.

Стирайте одежду реже

Темная одежда не всегда нуждается в стирке после одного ношения. Например, джинсы, свитера или пижамы можно носить несколько раз, если они не загрязнены во время активной деятельности.

Вместо стирки можно освежить вещи, проветрив их или использовав спрей для тканей. Это поможет сохранить цвет и структуру ткани на продолжительное время.

Следуйте инструкциям на ярлыках

Информация на ярлыках одежды - ваш лучший помощник в уходе. Она указывает, как стирать, сушить и можно ли использовать моющие средства.

Следуя этим рекомендациям, вы избежите ошибок и сможете подольше наслаждаться видом любимых вещей. Также следует правильно дозировать стиральный порошок или жидкое средство во избежание повреждений ткани.