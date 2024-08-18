7 растений, которые отпугивают ос

Осы - это проблема, которую непросто преодолеть. Можно использовать против опасных насекомых химические аэрозоли или натуральные средства, можно применить ловушки. Но есть гораздо более простой способ - защитить свой двор с помощью растений. Какие растения осы "на дух не переносят"?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие распространенные растения могут отпугнуть от вашего двора ос (а также, кстати, других вредных насекомых).
Этот неприхотливый цветок идеально подходит для посадки у входа в дом, беседку или хозяйственные постройки. Зеленая масса этой герани выделяет особый аромат, который не нравится многим насекомым.
Журавец цветет около месяца в июне или июле в зависимости от вида. Он не любит заболоченные места, некоторые виды тенелюбивы, другие - светолюбивы. Это растение может стать надежной защитой от насекомых у вашего дома.
Этот куст или небольшое дерево, цветущее крупными цветками, хорошо приживается в болотистой местности и на горных склонах, поэтому его нельзя назвать привередливым. Рододендрон предпочитает частый полив, подкисленную почву и полутени.
На открытом солнце растение не выживает, но отлично подходит для создания прекрасных декоративных уголков в саду.
Это растение встречается на обочинах дорог и берегах рек, но произрастает исключительно на плодородной земле. Борец любит влагу и богатую гумусом почву.
Эта растительная культура невероятно ядовита, поэтому ее не используют даже в народной медицине. Если в вашей семье есть дети, посадка борца на участке нежелательна. Однако она может быть эффективной защитой от насекомых во взрослом саду.
Мята выделяет сильный ментоловый запах, который не любят большинство вредителей, а также осы, пчелы и шмели. Она также отпугивает комаров, мух и надоедливых мошек.
Небольшие кустики можно посадить в кадки и разместить на веранде или балконе. Она идеально подходит для использования на открытых террасах и саду.
Лаванда - еще одно растение, которое отпугивает ос. Хотя некоторые рекомендуют не сажать лаванду непосредственно в саду из-за ее потребности в большей влаге, лавандовые мешочки можно разместить у дверей, окон или других мест, где не хочется видеть ос.
Лаванда создает приятный аромат для вас, но отпугивает насекомых. Это отличный вариант для удержания ос подальше от вашего дома и сада.
Базилик известен как растение, которое очень не любят комары, но он также эффективен против ос. Особенно летом его часто размещают на окнах, чтобы комары не попадали в дом.
Важно выбирать "чистый" базилик, без гибридов, чтобы он эффективно выполнял свою функцию.
Жасмин - универсальное растение, также отпугивающее ос. Он хорошо переносит высокие температуры и приспосабливается к разным условиям.
Жасмин не только украсит ваш сад, но и поможет держать ос подальше от вашего дома. Это одно из самых эффективных растений для защиты от насекомых.
Ранее мы уже писали о простых средствах от ос, которые могут отпугнуть насекомых без химии.
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При написании материала были использованы источники: издания и сайты Ideal Home, BugLife, Homes and Gardens.