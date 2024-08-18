7 растений, которые отпугивают ос

Журавец

Этот неприхотливый цветок идеально подходит для посадки у входа в дом, беседку или хозяйственные постройки. Зеленая масса этой герани выделяет особый аромат, который не нравится многим насекомым.

Журавец цветет около месяца в июне или июле в зависимости от вида. Он не любит заболоченные места, некоторые виды тенелюбивы, другие - светолюбивы. Это растение может стать надежной защитой от насекомых у вашего дома.

Рододендрон

Этот куст или небольшое дерево, цветущее крупными цветками, хорошо приживается в болотистой местности и на горных склонах, поэтому его нельзя назвать привередливым. Рододендрон предпочитает частый полив, подкисленную почву и полутени.

На открытом солнце растение не выживает, но отлично подходит для создания прекрасных декоративных уголков в саду. Это растение является не только украшением, но и защитой от насекомых (фото: Википедия)

Борец

Это растение встречается на обочинах дорог и берегах рек, но произрастает исключительно на плодородной земле. Борец любит влагу и богатую гумусом почву.

Эта растительная культура невероятно ядовита, поэтому ее не используют даже в народной медицине. Если в вашей семье есть дети, посадка борца на участке нежелательна. Однако она может быть эффективной защитой от насекомых во взрослом саду.

Мята

Мята выделяет сильный ментоловый запах, который не любят большинство вредителей, а также осы, пчелы и шмели. Она также отпугивает комаров, мух и надоедливых мошек.

Небольшие кустики можно посадить в кадки и разместить на веранде или балконе. Она идеально подходит для использования на открытых террасах и саду.

Мята не только украсит ваш двор, но и создаст природный барьер от насекомых (фото: Википедия)

Лаванда

Лаванда - еще одно растение, которое отпугивает ос. Хотя некоторые рекомендуют не сажать лаванду непосредственно в саду из-за ее потребности в большей влаге, лавандовые мешочки можно разместить у дверей, окон или других мест, где не хочется видеть ос.

Лаванда создает приятный аромат для вас, но отпугивает насекомых. Это отличный вариант для удержания ос подальше от вашего дома и сада.

Базилик

Базилик известен как растение, которое очень не любят комары, но он также эффективен против ос. Особенно летом его часто размещают на окнах, чтобы комары не попадали в дом.

Важно выбирать "чистый" базилик, без гибридов, чтобы он эффективно выполнял свою функцию.

Запах, который выделяет базилик, тоже не нравится осам (фото: Википедия)

Жасмин

Жасмин - универсальное растение, также отпугивающее ос. Он хорошо переносит высокие температуры и приспосабливается к разным условиям.

Жасмин не только украсит ваш сад, но и поможет держать ос подальше от вашего дома. Это одно из самых эффективных растений для защиты от насекомых.