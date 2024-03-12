7 вещей в ванной, от которых нужно срочно избавиться

Одежду

Не оставляйте грязную одежду на полу или на крючках в ванной. Это не только создает беспорядок, но и может представлять потенциальную опасность - вы можете поскользнуться.

Возьмите привычку быстро собирать вещи или просто выделите место вне ванной для грязной одежды.

Старые зубные щетки

Зубные щетки следует менять каждые три-четыре месяца. Если вы болели гриппом или другой болезнью, это также прекрасное время, чтобы выбросить зубную щетку.

Ювелирные изделия

Обычно люди держат украшения в ванных комнатах, поскольку снимают их до и после душа. Однако постоянное воздействие влаги портит украшения.

Лучше храните кольца, серьги и другие украшения в сухом месте.

Косметика

Такие продукты не следует хранить в ванной комнате из-за высокой влажности.

Если вы хотите хранить их в ванной, то убедитесь, что косметика не изменяет цвет, запах или консистенцию. Если вещи выглядят или пахнут не так, выбросьте их.

Ковер

Ковер в ванной следует выбирать специальный, который впитывает влагу. Ковер с ворсом собирает волосы и быстро стоптуется, ведь контактирует с водой.

Стакан для зубных щеток

Такая вещь может быть опасна, ведь там появляется плесень. К тому же, щетки всех членов семьи обмениваются бактериями. Сейчас в магазинах появились индивидуальные держатели, крепящиеся на стену.

Полотенца

Во многих ванных комнатах есть бельевые шкафы, где люди хранят банные полотенца, но влажная среда не является идеальным местом для них.

Лучшим местом для хранения полотенец являются шкафы для белья в коридоре, поскольку они не будут подвергаться воздействию высокой влажности, что может повлечь за собой развитие плесени и запах затхлости. Это же правило касается халатов и другого белья.