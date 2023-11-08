7 вещей, которые стоматологи запрещают делать с зубами
Следить за здоровьем зубов - важный процесс. Однако многие могут делать вещи, которые вредны для полости рта и даже не догадываться об этом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Стоматолог Майкл Вэй рассказал, что точно не нужно делать, чтобы поддерживать полость рта в хорошем состоянии.
Чистить зубы сразу после кислой пищи
Часто люди чистят зубы каждый раз после того, как что-нибудь съедят или выпьют. Однако этого не стоит делать. Так вы не дадите никаких преимуществ своим зубам, а только ослабите зубную эмаль.
Совершенно не чистить зубы
Чистить зубы нужно каждый день. Стоматолог говорит, что в идеале следует чистить зубы дважды в день и уделять этому по две минуты, используя зубную щетку с мягкой щетиной.
Если делать это недостаточно часто, это приведет не только к кариесу, но и к заболеванию десен.
Жевание твердых предметов
Часто люди, чтобы отвлечься, жуют кончики карандашей, но эта привычка может нанести вред вашим зубам.
Привычка постоянно жевать что-нибудь твердое может привести к тому, что "вылетят" пломбы или даже сломаете зуб, если в нем уже есть небольшие трещины.
Использовать зубы для открывания пакетов
Часто люди поддаются этой плохой привычке, но использовать зубы для того, чтобы открывать пакеты или даже бутылки - не самая лучшая идея.
Все потому, что зубы могут сильно повредиться.
Жесткие зубные щетки
Майкл Вэй отметил, что не стоит покупать зубные щетки с жесткими ворсинками. Все потому, что они сильно стирают эмаль на зубах.
Врач советует выбирать щетки с мягкими ворсинками.
Игнорирование зубной нити
Доктор Вэй предупреждает, что отказ от использования зубной нити провоцирует скопление зубного налета.
Использование зубной нити помогает очистить труднодоступные участки зубов, что в свою очередь уменьшает кариес и заболевания десен. Поэтому следует чистить зубы нитью раз в день.
Игнорирование плановых обзоров у стоматолога
Регулярный осмотр зубов у стоматолога имеет решающее значение для здоровья и самочувствия.
Обследования также могут помочь выявить и предотвратить потенциальные проблемы с зубами.
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