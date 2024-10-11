7 вещей, которые не следует сушить на веревках

Одежда из кашемира или шерсти

Теплые шерстяные свитера, например из кашемира или шерсти, особенно склонны к деформации при сушке на веревке или вешалке, даже после того, как они высохнут. Как отдельные переплетения, так и натуральные волокна в целом могут распушиться или повредиться.

Вместо того чтобы сушить одежду из кашемира или шерсти на веревке, разложите их на полотенцах на плоской поверхности. После высыхания сложите одежду, а не используйте вешалки для хранения.

Объемные свитера

Независимо от состава ткани, сушка объемных свитеров на веревке - плохой вариант, обычно из-за большого веса вещей. Поэтому одежда может легко деформироваться, даже если ее сушить на вешалке.

Мокрые вещи, естественно, более тяжелые, не говоря уже о том, что волокна ткани также более деликатны. Такое сочетание может привести к необратимым повреждениям свитера даже после одного развешивания.

Как и кашемир и шерсть, тяжелые свитера следует раскладывать для сушки на полотенцах или сетчатой сушильной решетке и складывать для хранения.

Тяжелые одеяла

Тяжелые одеяла могут деформироваться, если их сушить на веревках. Кроме того, такие одеяла обычно удерживают много воды во время стирки, поэтому будут особенно долго сохнуть.

Лучше разложить одеяло для сушки на сетке, или сушить большие или тяжелые одеяла в машинке в соответствии с их этикетками по уходу.

Изделия с пуховым наполнителем

Избегайте сушки изделий с пуховым наполнителем, таких как одеяла, жилеты, куртки и т.д. Такие вещи советуют сушить в сушильной машине в соответствии с рекомендациями производителя или разложив на сушильной сетке, чтобы полностью высушить наполнитель.

Если сушить вещи с пуховым наполнителем на веревках, пух не только слипнется, но и, скорее всего, приобретет неприятный запах

Хлопковые изделия

Не все хлопчатобумажные вещи опасно развешивать на веревках для сушки - только те, которые имеют самый высокий процент хлопка, могут деформироваться при таком способе сушки.

Выстиранная одежда из хлопка требует другого способа сушки, чтобы сохранить идеальную форму вещей - ее следует положить на плоскую поверхность для сушки.

Спортивная одежда

Одним из преимуществ одежды для спорта является упругость ткани. Но это преимущество может стать скорее недостатком, если сушить одежду на веревках.

Чтобы избежать деформации спортивной одежды во время сушки, рекомендуют раскладывать одежду в горизонтальном положении.

Футболки

Если сушить футболки на веревках, они могут растянуться и потерять форму, особенно, если цеплять одежду прищепками за плечевую часть.

Вместо этого, чтобы сохранить любимые вещи, лучше раскладывать их на сушильной сетке.