7 вещей, которые делает мужчина, когда он влюблен

Мужчины часто не говорят о своих чувствах, но показывают свою симпатию поступками и поведением. Следует научиться различать, когда у мужчины просто увлеченность женщиной или сексуальное влечение, а когда он действительно влюблен и это действительно может перерасти в настоящие чувства.

Бизнес и лайф коуч, а также сексолог Виталий Курсик рассказал РБК-Украина (проект Styler), какие 7 вещей делает мужчина, когда он в вас влюблен.

1. Он активно слушает, но проявляет свои границы

Влюбленный мужчина внимательно слушает свою партнершу, но также сохраняет свои личные границы, поддерживая здоровый баланс между эмпатией и самоуважением.

2. Он делает мелкие приятности, но, не забывая при этом о собственных интересах

Он находит способы сделать день своей партнерши особенным, но также помнит о своих увлечениях и потребностях, что позволяет ему оставаться целостной личностью.

3. Он проявляет заботу, сохраняя баланс в отношениях

Мужчина заботится о благополучии своей партнерши, но также надеется, что она будет самостоятельной и ответственной, что способствует здоровым и зрелым отношениям.

4. Он делится своими мыслями и чувствами, сохраняя личное пространство

Он открыт к общению о своих эмоциях и планах, но также ценит время в одиночестве и личном развитии.

5. Он вводит ее в свой социальный круг, имея при этом собственную жизнь

Он рад делиться своей жизнью с партнершей, но также поддерживает свои социальные связи и интересы, что помогает избежать зависимости в отношениях.

6. Он идет компромиссы, но не жертвует своими ценностями

Здоровые отношения требуют готовности идти на компромиссы, но мужчина сохраняет свои основные ценности и принципы, что способствует взаимоуважению.

7. Он планирует будущее вместе, не забывая о своих целях

Человек включает партнершу в свои планы на будущее, но также работает над своими амбициями, что позволяет обоим партнерам развиваться и расти вместе.

"Этот сбалансированный подход позволяет мужчине быть внимательным и заботливым партнером, одновременно сохраняя свою индивидуальность и независимость. Это создает крепкие и здоровые отношения, где оба партнера чувствуют себя ценными и уважаемыми", - объясняет эксперт.