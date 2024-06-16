7 вещей, которые приносят неудачу: никогда не держите их дома

Сломанные часы

Поскольку часы отмечают течение времени, они издавна ассоциировались с человеческой смертностью. В викторианскую эпоху часы останавливали, когда кто-то из домочадцев умирал, поэтому неудивительно, что часы, которые внезапно перестали работать, сулят неудачу.

Существует поверье еще страшнее - если сломанные часы внезапно пойдут снова, это знак того, что смерть близка.

Безжизненный декор

Будь то ваза со сморщенными срезанными цветами или чучело головы лося - мертвые вещи в доме могут принести неудачу.

Эта связь между разлагающимися предметами и человеческой смертностью прославляется в богатой истории произведений искусства vanitas, в которых черепа, гниющие фрукты и погасшие свечи символизируют быстротечность человеческой жизни.

Однако не все так однозначно: фэн-шуй утверждает, что определенные ракушки, если их правильно разместить, могут привлечь удачу.

Чучело животноего может принести неудачу (фото: GettyImages)

Старая метла

Если вы переезжаете в новый дом, не берите с собой метлу, которой вы пользовались ранее. Во всем мире распространено суеверие, что старая метла может "смести" удачу.

Это предостережение может иметь корни в здравом смысле, поскольку использование старых инструментов для уборки в вашем новом доме может привести к появлению вредителей и грязи из вашего предыдущего места жительства.

Кресло-качалка

Ирландские легенды гласят, что пустое кресло-качалка приглашает в ваш дом злых духов.

А если стул раскачивается сам по себе, это знаменует опасность: злые духи уже здесь, и смерть уже может подстерегать тебя.

Кресло-качалкка может принести неудачу (фото: Freepik)

Кактусы

Они могут быть милыми, модными и отлично подходить к интерьеру, но суеверия гласят, что колючие растения относятся к числу вещей, которые приносят неудачу и могут привести к разладу в вашем доме.

Чтобы привнести положительную энергию и улучшить благосостояние и здоровье вашей семьи, выберите вместо кактуса большие зеленые растения или счастливый бамбук.

Перья павлина

Какими бы красивыми ни были павлиньи перья, во многих западных странах они являются символом неудачи.

Возможно, "глаза" на перьях павлина вызывают страх перед сглазом, или же его яркое оперение и любовь к насекомым заставляют многих видеть в нем что-то дьявольское.

Однако, если вы полны решимости хранить эти перья цвета драгоценных камней дома, не унывайте: в восточных культурах павлины являются символами удачи.

Правда ли перья павлина приносят неудачу (фото: Freepik)

Треснутая или сколотая посуда

За народными поверьями, посуда является символом богатства и благополучия, а сколотая тарелка или треснутая миска приносят в дом негативную энергию. Чтобы сохранить удачу, сразу же выбрасывайте разбитую или треснувшую посуду.

Суеверия советуют заодно избавиться от сломанной мебели и других поврежденных предметов домашнего обихода. Такие вещи могут быть признаком того, что в вашем доме (и душе) царит беспорядок, который следует убрать.

Треснувшая посуда привлекает неудачу (фото: Freepik)