7 вещей, которые никогда не следует хранить под кухонной мойкой

Продукты

Эксперты по организации пространства рекомендуют подыскать другое место продуктам, хранящимся под раковиной. Нередко трубы умывальников могут протекать, поэтому воздух в шкафу имеет тенденцию быть слишком влажным и сырым.

Из-за этого еда - даже если она закрыта - может заплесневеть или испортиться. Сырость также может привлекать паразитов и жуков, поэтому лучше хранить пищу в холодильнике или амбаре.

Пустые бутылки

Вероятно, под вашей кухонной раковиной по крайней мере одна или две почти пустые бутылки.

Независимо от того, спрей для чистки ванной комнаты, который вы использовали менее одного раза, или средство, которым вы пользуетесь лишь изредка, например, чистящее средство для латуни - им место в мусорке.

Старые инструменты для уборки

Нередко под раковиной можно найти старые тряпки или меламиновую губку, которая уже стерлась. Из-за того, что этот кухонный шкафчик убирают реже, чем другие поверхности, легко забыть о хранящихся в нем вещах.

Рекомендуют время от времени осматривать шкаф и выбрасывать старые губки, щетки для уборки и тряпки. Ведь с течением времени, накапливая грязь, инструменты для уборки просто не выполняют свою функцию.

Дополнительные средства для уборки

Независимо от того, дополнительная ли банка скрабу для чистки, или коробка губок, профессиональные организаторы пространства жилья предлагают переосмыслить, где вы храните эти предметы.

Шкаф под кухонной раковиной, пожалуй, одно из самых "популярных" мест для хранения. Обычно сюда составляют основные средства для уборки, мусорные пакеты и полотенца для посуды, и это место может быстро стать неорганизованным.

Чтобы поддерживать порядок и быстро находить нужное, советуют переместить лишнее мыло для рук, большие мусорные пакеты и чистящие средства в место с большим пространством для хранения.

Вещи, которые не используются

Хотя вы могли возлагать большие надежды на многофункциональный очиститель, если вещь не используется, нет смысла хранить ее - это лишь приводит к загромождению.

Все, что не используется в быту, лучше перепродать, отдать, или, если вещь сломана - починить или выбросить.

Кухонные полотенца

Хотя шкаф под раковиной кажется логичным местом для хранения лишних кухонных полотенец, этого делать не рекомендуют. Кухонные полотенца не должны быть под раковиной, если они не предназначены только для уборки.

По словам экспертов по клинингу, полотенца для рук и посуды следует хранить в чистом сухом месте, например, в ящике.

Вазы

Многие хранят вазы под кухонной мойкой - этот декор может занимать достаточно много места. Хотя может казаться, что места шкафа под раковиной хватает, впоследствии это приведет к беспорядку.

Так что лучше найдите для ваз другое место. Кроме этого, предлагают оставить только несколько любимых, а остальным найти новый дом.