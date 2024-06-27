7 простых советов, которые помогут защитить телефон от перегрева даже в сильнейшую жару

Берегите телефон от перегрева

В жаркий день вы наверняка захотите спрятаться в тени, чтобы избежать жары. Того же самого хочет и ваш телефон. Старайтесь не оставлять его под прямыми солнечными лучами, так как солнечный свет может очень быстро его нагреть.

Поэтому, если вы дома, не кладите его у окна. Также не оставляйте смартфон в машине, или в любом другом месте, которое естественным образом нагревается в солнечный день - это приведет к тому, что ваш телефон перегреется и сломается

Снимите чехол

Чехол может служить изоляцией, поэтому, если телефон нагревается, чехол будет удерживать тепло внутри. Вам нужно снять его, чтобы тепло рассеивалось как можно быстрее.

Конечно, если у вас хороший чехол, который полезен не только для защиты телефона, например, с встроенным кошельком для кредитных карт или внешним аккумулятором, вы можете оставить его надетым. Но если вы просто отдыхаете дома или на пикнике в парке, не помешает снять чехол на несколько минут.

Настройте параметры телефона

Если вы хотите охладить телефон, есть несколько полезных настроек, которые можно изменить, чтобы он не перегревался.

Во-первых, уменьшите яркость экрана насколько возможно. Хотя это может затруднить чтение с экрана, но при этом будет меньше расходоваться заряд батареи, а значит, устройство станет меньше нагреваться.

Если на вашем телефоне есть функция автоматической регулировки яркости, она может автоматически устанавливать максимальную яркость на улице, поэтому подумайте о том, чтобы отключить ее.

Во-вторых, отключите передачу данных, если вы ее не используете, и, возможно, переведите устройство в режим "В полете", если вам какое-то время не нужно разговаривать с людьми. Подобно яркости экрана, отключение этих функций экономит заряд батареи, который напрямую влияет на температуру телефона.

Некоторые телефоны, особенно игровые, имеют режимы разгона, которые повышают производительность телефона, но при этом быстрее разряжают батарею. Естественно, от этого тоже нужно отказаться.

Если вы не знаете, есть ли у вашего телефона такой режим, то, скорее всего, его нет, поскольку игровые режимы обычно встречаются только на некоторых специализированных моделях.

Не доводите свой телефон до предела

Независимо от погоды, есть действия, которые нагревают телефон: требовательные игры, редактирование видео или фотографий, а также быстрая зарядка.

Если на улице и так жарко, и телефон уже греется, лучше избегать таких действий. Два источника тепла одновременно могут привести к очень быстрому перегреву.

Поэтому, по возможности, отложите игры, заряжайте телефон медленнее и отложите редактирование фотографий до того, как окажетесь в прохладном месте.

Не держите телефон в кармане

Карманы могут быть довольно жаркими местами для телефона - они часто прижимают устройство прямо к вашему телу, впитывая все ваше тепло.

Лучше всего достать телефон из любых тесных карманов брюк или рубашек. Карманы пальто или куртки могут быть вариантом, но в жаркий день вы вряд ли их наденете.

Если вы находитесь вне дома, лучше всего носить телефон в сумке, потому что так он будет дальше от вас. А если вы сидите на одном месте, возможно, стоит вынуть устройство из кармана и положить его туда, где вы сможете за ним следить.

Не применяйте экстремального охлаждения

Чаще всего, попытки резко охладить телефон могут больше ему навредить, чем помочь.

Во-первых, не рекомендуется погружать телефон в воду, даже если у вашего телефона есть защита по стандарту IP68. Вы можете уронить его, оставить под водой слишком надолго. Кроме того, эти методы не всегда дают большой эффект.

Также не оставляйте телефон в холодильнике или морозильной камере - быстрое охлаждение смартфонов может привести к образованию конденсата внутри устройства, что повредит его и потенциально аннулирует гарантию.

Поставьте его напротив вентилятора

Включите вентилятор и расположите телефон так, чтобы на него направлялся поток воздуха.

Это позволит охладить телефон достаточно медленно, чтобы не повредить его, при этом снизив нагрев, вызванный жаркой погодой и обычной работой устройства.