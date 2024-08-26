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7 продуктов, которые снижают холестерин и улучшают общее состояние здоровья

Какие продукты помогут снизить уровень холестерина (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Высокий уровень холестерина часто является основной причиной развития сердечнососудистых заболеваний, поэтому важно следить за уровнем холестерина в крови. Правильное питание поможет снизить высокий уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Для чего нужен холестерин

Холестерин - это жироподобное вещество, которое поступает в наш организм с продуктами питания, а также синтезируется в печени.

По словам эксперта, холестерин необходим для нормальной работы организма человека. Все привыкли делить его на "хороший" и "плохой", но для организма важен баланс, потому что без холестерина человек не может существовать.

Холестерин необходим для нашего организма, ведь он входит в состав клеточных мембран, необходим для синтеза гормонов и других важных для нашего организма веществ.

Холестерин необходим для выработки:

  • витамина D
  • кортизола
  • эстрогена
  • тестостерона
  • играет немаловажную роль в деятельности нервной и иммунной системы

Продукты, снижающие холестерин

Миндаль

Он полезен для здоровья и является богатым источником растворимой клетчатки, что помогает снизить уровень холестерина.

Гречка

Она содержит клетчатку, флавоноиды и биоактивные пептиды, снижающие высокий уровень холестерина.

Яблоки

Употребление яблок повышает здоровый уровень липидов в крови.

Авокадо

Содержащиеся в нем фитостеролы, нейтрализуют плохой холестерин, поступающий в организм с пищей.

Какао-продукты

Потребление не сладкого какао и черного шоколада может помочь повысить уровень холестерина ЛПВП, защищающего сердце, и значительно снизить уровень холестерина ЛПНП.

Какао богато флавонолами - подгруппой флавоноидов, которые, как было установлено, снижают уровень холестерина ЛПНП.

Фасоль

Такой продукт связывает холестерин и препятствует его всасыванию в кровь.

Фасоль, горох и чечевица (также известные как бобовые) содержат растворимую клетчатку, что делает их отличным дополнением к диете с низким уровнем холестерина.

Рыба и морепродукты

Жирная рыба, например лосось, часто рекомендуется как часть здоровой для сердца диеты, поскольку она богата омега-3 жирными кислотами.

Лосось, тунец, скумбрия, форель, семга, палтус, сельдь содержат много противовоспалительных омега-3, замедляющих развитие жировых бляшек на стенках сосудов и снижающих уровень холестерина.

 

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