7 продуктов, которые содержат огромное количество калорий и вредят здоровью

Что такое ультраобработанные пищевые продукты (UPF)

Согласно системе классификации пищевых продуктов NOVA, UPF - это пищевые продукты, созданные с использованием промышленных технологий и ингредиентов, обычно не употребляемых в своем природном виде.

По словам эксперта, это включает вещества, извлекаемые из пищевых продуктов, такие как масла и жиры, и получаемые химическим путем, такие как гидрогенизированные жиры и пищевые добавки.

Диетолог назвала несколько примеров UPF:

безалкогольные напитки

конфеты

упакованные хлебобулочные изделия

заранее приготовленные блюда из макарон

заранее приготовленная пицца

рыбные нагетсы

хот-доги

Чем угрожают продукты

Эти продукты составляют значительную часть калорий в современном рационе многих людей и ассоциированы с повышенным риском развития различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ольга Безугла отметила, что исследования, опубликованные в научных журналах, подтверждают, что высокое потребление UPF может быть связано с избыточным весом и ожирением, нарушением метаболизма, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и увеличением риска некоторых видов рака.

Такие продукты часто содержат высокий уровень сахара, жиров и соли, что способствует развитию указанных изменений здоровья.

Ультраобрабатывающая пища может нанести такой вред организму: