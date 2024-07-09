7 причин, почему появляется кариес даже при правильном уходе за зубами

Стоматолог Дэвид Митоло рассказал, почему кариес может возникать, даже если вы тщательно ухаживаете за своими зубами, и что можно сделать, чтобы снизить риск.

Генетика

Гены, связанные с кариесом, чаще всего участвуют в формировании эмали, выработке слюны или иммунном ответе. Генетика также может частично определять тип бактерий, живущих в вашем рту, что может сделать вас благоприятной для кариеса и заболеваний десен.

Рецессия десен

Если вы заметили, что линия десен в последнее время становится ниже, то, вероятно, у вас рецессия десен. Это состояние, которое возникает, когда десны опускаются ниже слоя эмали и обнажают корневую поверхность зубов.

Рецессия десен может вызвать проблемы со здоровьем зубов. Это потому, что поверхность корней зубов тоньше и содержит меньше минералов, чем эмаль, что делает ее более уязвимой к образованию кариеса.

По словам стоматолога, такие факторы, как пародонтоз, неправильно подогнанные зубные протезы и табак, могут увеличить шансы на рецессию десен.

Вы скрипите зубами

Скрежет зубами, также известный как бруксизм, является распространенной привычкой, которая может ухудшить здоровье полости рта.

Давление, оказываемое на зубы во время шлифования, может вызвать трещины имеющихся пломб и самих зубов.

Неправильное питание

Регулярная чистка зубов и использование зубной нити оказывает положительное влияние на зубы, но неправильное питание часто приводит к развитию кариеса.

Сладкие продукты, такие как соки, спортивные напитки, газировка, конфеты и хлопья могут способствовать появлению кариеса.

Если вы часто употребляете пищу с высоким содержанием кислоты, например газировка, то это может вызвать эрозию зубов, вызывая разрушение эмали.

Сухость во рту

Люди с хронической сухостью во рту могут подвергаться большему риску развития кариеса, поскольку они не производят достаточно слюны.

Поскольку сухость во рту часто является побочным эффектом другой проблемы, связанной со здоровьем, важно обратиться к врачу, который поможет определить основную причину.

Чтобы облегчить дискомфорт от сухости во рту, можно использовать безалкогольные жидкости для полоскания рта и леденцы, помогающие поддерживать ротовую полость влагой.

Кислотный рефлюкс

Кислотный рефлюкс - это состояние, когда желудочная кислота течет обратно в рот. И эта кислота может разрушать вашу зубную эмаль и вызвать повреждение.

Дефицит витамина D

Витамин D является важным питательным веществом для здоровья полости рта, поскольку он поддерживает минерализацию и прочность зуба.

Но если у вас дефицит витамина D, то зубы не получают питательные вещества, необходимые для того, чтобы оставаться крепкими и здоровыми. Это может привести к плохой минерализации, дефектам эмали и, как следствие, повреждению зубов.