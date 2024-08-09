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7 мощных путей "хакнуть" собственную производительность: каждый найдет здесь свой

Не каждый метод повішения продуктивности подходит всем (фото: freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Считаете, что вы способны на гораздо большее, чем получаете от своих усилий? Пожалуй, дело не в ваших возможностях, а в проблемах с производительностью. Именно поэтому существует так много разных методов и техник повышения производительности - что выберете именно вы?

РБК-Украина (проект Styler) создало руководство по семи лучшим методам, чтобы "хакнуть" свою производительность.

Метод активного действия

Этот метод особенно полезен для выполнения многих проектов одновременно. Организуйте свои задачи в три категории:

  • действия
  • справочные материалы
  • задача на будущее

Внесите его в таблицу с соответствующими заголовками столбцов. Заполняйте столбцы задачами, примечаниями и дополнительными материалами, перемещая их по мере изменения их приоритетности.

Метод 3-3-3

Используя этот метод, разделите свой день на три части: первые три часа посвятите глубокой работе над важнейшим проектом, затем выполните три срочных задания, которые требуют меньше времени, и завершите день тремя рутинными делами, такими как ответы на письма или планирование.

Этот метод эффективен, поскольку углубление в работу в начале дня создает ощущение исполненной обязанности, облегчая выполнение дальнейших задач.

Метод "съесть лягушку"

Этот метод предлагает сначала выполнять самые сложные и трудоемкие задачи, которые вас беспокоят. Выполнив их утром, другие дела будут казаться более легкими. Независимо от вашего расписания, начните день с выполнения сложной задачи без промедлений.

Метод "канбан"

Метод "канбан" требует разделения задач на три категории:

  • нужно сделать
  • дело в процессе
  • завершено

Управляйте ими с помощью таблицы или доски с примечаниями, чтобы визуально отслеживать прогресс. Это помогает визуально-ориентированным людям видеть свои достижения и оставшиеся задачи.

Метод "таймбоксинг"

Метод таймбоксинг предполагает планирование всего дня с точным распределением времени для каждой активности. Используйте цифровой календарь для гибкости и старайтесь соблюдать расписание, чтобы эффективно управлять временем.

Техника "pomodoro"

Этот известный метод предполагает работу в течение 25 минут, затем короткий перерыв в 5 минут и повторение цикла. Каждые четыре цикла совершайте более длительный перерыв. Это помогает поддерживать концентрацию и производительность в течение дня.

Метод планирования результатов

Этот метод, разработанный Тони Роббинсом, направлен на быстрое и эффективное планирование. Начинайте день с ответа на три вопроса: "Чего я хочу?", "Какая моя цель?", "Что мне нужно сделать?". Это помогает сосредоточиться на важных задачах и избежать лишних размышлений о том, что делать дальше.

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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты University of St. Augustine for Health Sciences, Simplilearn, Future Learn.

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