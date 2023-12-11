7 советов, которые подарят вам спокойный сон как у младенца

Сон - это очень важная составляющая нашей жизни и здоровья, поскольку именно благодаря нормальному сну наш организм может восстанавливаться и беречь не только наше здоровье, но и внешний вид.

О том, что поможет улучшить сон, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический онлайн центр в Instagram Meclee.

Какие советы помогут улучшить сон

Проанализируйте свою гигиену сна. Какой у вас режим и есть ли он вообще? Чем вы занимаетесь за 2-3 часа до сна? Желательно неделю или две вести дневник сна, чтобы проследить, как меняется его качество в зависимости от ваших действий или событий в жизни. Грамотная гигиена сна включает:

режим, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь в одинаковое время

отсутствие гаджетов, хотя 6 за 30 минут до

затемненное помещение без внешних звуков

комфортную для сна температуру, свежий воздух в комнате.

Ваше место для сна имеет большое значение. Желательно, чтобы в постели вы не делали ничего, кроме как спали. Так мозг научится ассоциировать его с отдыхом. Так что если у вас есть привычка смотреть перед сном сериалы или работать в постели, лучше перенесите эти дела в другое место, оставив спальню для сна.

Если же такой возможности нет, оказывайте символическое действие, превращающее кровать в место сна, например, расстилайте ее перед сном и убирайте утром. Позаботьтесь также о том, чтобы у вас был комфортный матрас и подушка, а одежда для сна была максимально удобной.

Создайте собственные ритуалы для подготовки ко сну. Это поможет перестроиться на сонный режим и приучить к рутину сна. Выберите 2-3 действия, которые вы будете выполнять ежедневно перед сном, это может быть:

чтение книги

заполнение дневника

душ и бьюти-процедуры

объятия с близкими и т.д.

Важно, чтобы это были действия, которые обладают успокаивающим эффектом и помогают переключаться с задач дня на расслабление. Постепенно возникнет ассоциация между этими действиями и сном, и мозг начнет настраиваться на отдых, как только вы будете начинать свои ритуалы.

Научитесь простым техникам релаксации. Мы не можем уснуть, когда наше тело находится в напряжении. Для расслабления можно использовать аутогенную тренировку, прогрессивную релаксацию по Джейкобсону, сканирование тела, медитацию или дыхательные практики. Важно, чтобы вы научились переводить внимание на свое тело и отпускать накапливающееся в мышцах напряжение в течение дня.

Что вы делаете в течение дня также важно. Для хорошего сна нужна физическая активность днем (тренировка или хотя бы прогулка), ведь это помогает избавиться от стресса физически.

Избегайте психологических перегрузок (привет всем, кто пытается за 1 день успеть дела в неделю), а также правильно распределяйте дела. Лучше планировать активные действия, требующие принятия решений, на первую половину дня, а вот вечер посвятить подведению итогов, анализу результатов, приятным непродуктивным задачам, созерцанию и общению.

Советы по улучшению сна (фото: Freepik)

Избегайте того, что ухудшает ваш сон. Сюда входит употребление кофе и других стимуляторов, чрезмерно сытные блюда на ужин или еда непосредственно перед сном, чтение новостей, долгий сон днем.

Просмотрите свои привычки и уберите те, которые оказывают негативное влияние на качество сна. Отдельно стоит отметить, что употребление алкоголя с целью лучше уснуть дает обратный результат, ведь в состоянии опьянения мы спим хуже и просыпаемся менее бодрыми.

Беспокойтесь о своем психологическом состоянии. Депрессия, повышенная тревожность, психологическое напряжение - все это может не давать заснуть вечером. Уделяйте внимание тому, что помогает вам отрегулировать эмоции и снизить уровень стресса. И если чувствуете, что самостоятельно справиться с трудом, обращайтесь за помощью и поддержкой к своим близким или к психологу.