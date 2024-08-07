7 ошибок в мытье полов, вредящих поверхности

Не пылесосить пол перед мойкой

Куча грязи, пыли, волос и шерсти животных будет собираться в ведре с водой - а потом снова будет попадать на пол. В то же время прилипший к швабре мусор может оставить царапины на паркете - в которых будет собираться грязь.

Дело не только в больших частичках мусора, которые следует собрать с помощью пылесоса перед мытьем полов. Невидимые глазом частицы пыли и грязи также прилипают к швабре и быстрее загрязняют воду.

Не отжимать швабру или тряпку

Самой большой и потенциально самой дорогой ошибкой во время мытья, по мнению экспертов по уборке, является использование слишком большого количества воды на чувствительных к влаге полах, таких как твердая древесина и ламинат.

Избыток воды может деформировать твердую древесину и вызвать пузыри на ламинате. Кроме этого, жидкость может попасть в трещины и швы между досками и повредить материал под ними.

Отмечают, что для удаления грязи и уничтожения микробов достаточно 1 миллиметра мыльного раствора на полу. Поэтому всегда отжимайте как можно больше воды из швабры и используйте влажную уборку - уборку едва увлажненной шваброй.

Использование старой швабры или насадки

Старые насадки для швабр являются фабриками бактерий, которые распространяют больше бактерий, чем удаляют, поскольку накапливают грязь.

Насадку для швабры следует тщательно стирать - советуют выбирать те, которые можно бросать в стиральную машину. Или можно использовать такую, которую можно выбросить после использования.

Какие ошибки во время мытья полов загрязняют поверхность (иллюстративное фото: Freepik)

К тому же иногда необходимо заменять насадку швабры - ведь со временем материал изнашивается и перестает впитывать грязь.

Мытье полов в неправильном направлении

Плохая техника мойки может привести к образованию завихрений и полос на полу. Для того чтобы тщательно помыть пол, советуют двигаться назад, чтобы не наступить на мокрый пол и не загнать себя в угол.

Начинать мойку нужно с самого удаленного от двери угла, сначала проведя шваброй у стены, а затем двигаясь вперед-назад, продвигаясь к двери комнаты.

Не убирать стойкие пятна

Швабры предназначены для скольжения по полу, а это значит, что они отлично подходят для мытья, но не для чистки.

Если ваш пол сильно загрязнен, советуют использовать швабру со скребковыми полосками, которые чистят, не царапая, или насадку многократного использования из синельной ткани, проникающей в щели.

Или же можно осмотреть поверхность на наличие стойких пятен, например жира, и удалить их до мытья полов.

Использовать слишком много мыла

Слишком много мыла может сделать пол липким грязным магнитом; любая устаревшая пена реактивируется влагой - например, от мокрого зонтика или разлитой воды - и моментально смешивается с мусором, что делает пол грязным быстрее.

Самое простое решение - следовать указаниям по разведению на бутылке с моющим средством, используя только те, которые предназначены для пола.

Хранить швабру в шкафу

Хранить громоздкую швабру и ведро может быть сложно, особенно если у вас мало места для хранения.

Но если хранить влажную швабру в шкафу с плохой циркуляцией, она может накапливать влагу и создавать питательную среду для размножения плесени.

Если вымытую насадку швабры нельзя бросить в сушилку, советуют повесить ее там, где есть сильный ветер или вентилятор, чтобы ускорить сушку. Также не советуют хранить швабру в мыльном растворе, в ведре или на полу.