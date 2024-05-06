7 признаков того, что отношения срочно нужно спасать

Не секрет, что отношения требуют определенных усилий. Сначала они полны головокружительных чувств и моментов, когда невозможно отойти друг от друга, но как только этот период проходит, начинается работа.

О том, когда следует спасать отношения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hack Spirit .

Исчезла романтика

Психологи и эксперты в области отношений единодушно утверждают, что это то, что поддерживает любовь независимо от продолжительности отношений.

Жизнь, безусловно, полна стресса, однако существует множество способов добавить романтики в совместную жизнь, особенно в мелочах, например, милые записки, написанные от руки - или сообщения. Или завтрак в постель или совместное принятие ванны с пеной.

Вы воспринимаете друг друга как должное

Это происходит, когда вам становится слишком комфортно со своим партнером. Это, конечно, хорошо, однако это приводит к невнимательности к потребностям партнера.

Если вы перестали ценить друг друга и заботиться о взаимном комфорте - стоит подумать о том, как могут развиваться отношения.

Отношения стали "несбалансированными"

Чрезвычайно часто, когда один из партнеров воспринимается как должное, отношения приобретают несбалансированный характер.

Они перестают быть взаимовыгодными, становятся односторонними. Они имеют больше неопределенности и приводят к тому, что один человек выполняет большую часть работы - эмоционально, физически и умственно. И это, безусловно, вызывает беспокойство.

Вы не чувствуете себя командой

Это связано с предварительным признаком. Однако отношения требуют командной работы - чтобы каждый человек вносил физический и эмоциональный вклад в развитие отношений.

Отношения - работа обоих партнеров (иллюстрация: Freepik)

Это также означает, что должно быть чувство бескорыстия, готовность к компромиссам и доверие к своему партнеру. Психологи советуют определить общие цели и придумать, как можно достичь их вместе.

Мелочности стало больше

Постоянные упреки в таких вещах как невыключенный свет, грязная одежда или забытые ключи могут привести к значительным конфликтам и разрыву.

Кроме того, что мелочность может иметь внутренние причины, такие как неуверенность или стремление к доминированию в отношениях, это может быть признаком уменьшения внимания к общему комфорту второго партнера.

Неозвученные претензии

Наличие нерешенных проблем в отношениях часто приводит к тому, что партнеры имеют негативные мнения друг о друге и об отношениях. Однако в любых отношениях есть свои проблемы, независимо от того, насколько вы совместимы.

Следует помнить, что это, как и споры - нормально. К тому же дискуссия показывает неравнодушие и укрепляет связь.

Вы проводите меньше времени вместе

Несмотря на то, что в здоровых отношениях у партнеров есть свое личное пространство, интересы и круг общения, качественное времяпрепровождение вместе необходимо парам - иначе отношения не будут развиваться.

Ведь занятия веселыми и интересными делами вместе придают отношениям новизны и поддерживают страсть.