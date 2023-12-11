RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

7 признаков того, что мужчина планирует вас бросить

Как понять, что отношениям пришел конец (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Иногда мужчина начинает меняться и отдаляется от женщины. Как оказалось, это может свидетельствовать не только о том, что у него плохое настроение. Некоторые признаки могут выдать то, что он просто разлюбил.

Как ведет себя мужчина, желающий разорвать отношения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Он общается с вами только тогда, когда ему хочется. Когда ваша переписка начинается только при условии, что это будто "позволяет" мужчина, или же когда он постоянно ищет отговорки, чтобы не говорить с вами по телефону - вы точно не его приоритет. Такой партнер ставит во главу угла собственное эго и не хочет отдавать себя женщине.

Вы никогда не знаете, где он и что делает. Если мужчина исчезает на несколько дней, ничего не объясняет и злится, когда вы начинаете его о чем-то спрашивать, он не хочет связывать свою жизнь с вами. Тот, кто ценит и уважает свою половинку, точно не станет что-либо скрывать и оставлять ее без внимания.

Как понять, что мужчина больше не любит (фото: freepik.com)

Он не хочет узнать о вас больше. Когда общение ограничивается лишь поверхностными темами, а мужчина ничего не спрашивает о ваших чувствах, мечтах и воспоминаниях - вы ему безразличны. Откровенные разговоры, обсуждение чего-то важного и личного - признак того, что вас любят. Когда же этого нет - о взаимных чувствах точно речь не идет.

В отношениях на первом месте стоит интим. Если мужчина хочет от вас только близости в постели, если он не спрашивает, как у вас дела, а говорит только о сексе - стоит задуматься. Возможно, вы больше не интересуете его как личность, поэтому он просто удовлетворяет собственные желания, пока не найдет "замену".

Он устраивает драмы. Когда мужчина постоянно пытается вызвать у вас сочувствие и жалуется на свою "трудную" жизнь, но при этом не хочет вас поддерживать - он просто вами пользуется. Цель такого поведения достаточно проста - вас ловят на эмоциональный крючок, после чего вы полностью забываете о претензиях и начинаете его спасать от "жесткого мира".

Почему мужчина перестал уделять внимание (фото: freepik.com)

Он с вами конкурирует. Иногда происходит так, что мужчина начинает соперничать с женщиной. Он сравнивает доходы, статус, успехи. И если он хочет иметь над вами преимущество и не получает желаемого - все закончится разрывом отношений.

Он посылает вам банальные сообщения. Если вы заметили, что общение стало скучным, а мужчина пишет только утром, чтобы просто о себе напомнить - страсть между вами может угасать. Бывает и так, что он просто делает это автоматически, чтобы вы не устраивали скандалы. И это точно сложно не заметить.

Напомним, ранее мы уже называли 10 признаков того, что мужчина не идеал, а манипулятор.

Кроме этого, недавно стало известно, о 3 типах токсичных мужчин, с которыми счастья не будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосункипорадикохання