7 признаков того, что мужчина планирует вас бросить

Он общается с вами только тогда, когда ему хочется. Когда ваша переписка начинается только при условии, что это будто "позволяет" мужчина, или же когда он постоянно ищет отговорки, чтобы не говорить с вами по телефону - вы точно не его приоритет. Такой партнер ставит во главу угла собственное эго и не хочет отдавать себя женщине.

Вы никогда не знаете, где он и что делает. Если мужчина исчезает на несколько дней, ничего не объясняет и злится, когда вы начинаете его о чем-то спрашивать, он не хочет связывать свою жизнь с вами. Тот, кто ценит и уважает свою половинку, точно не станет что-либо скрывать и оставлять ее без внимания.

Как понять, что мужчина больше не любит (фото: freepik.com)

Он не хочет узнать о вас больше. Когда общение ограничивается лишь поверхностными темами, а мужчина ничего не спрашивает о ваших чувствах, мечтах и воспоминаниях - вы ему безразличны. Откровенные разговоры, обсуждение чего-то важного и личного - признак того, что вас любят. Когда же этого нет - о взаимных чувствах точно речь не идет.

В отношениях на первом месте стоит интим. Если мужчина хочет от вас только близости в постели, если он не спрашивает, как у вас дела, а говорит только о сексе - стоит задуматься. Возможно, вы больше не интересуете его как личность, поэтому он просто удовлетворяет собственные желания, пока не найдет "замену".

Он устраивает драмы. Когда мужчина постоянно пытается вызвать у вас сочувствие и жалуется на свою "трудную" жизнь, но при этом не хочет вас поддерживать - он просто вами пользуется. Цель такого поведения достаточно проста - вас ловят на эмоциональный крючок, после чего вы полностью забываете о претензиях и начинаете его спасать от "жесткого мира".

Почему мужчина перестал уделять внимание (фото: freepik.com)

Он с вами конкурирует. Иногда происходит так, что мужчина начинает соперничать с женщиной. Он сравнивает доходы, статус, успехи. И если он хочет иметь над вами преимущество и не получает желаемого - все закончится разрывом отношений.

Он посылает вам банальные сообщения. Если вы заметили, что общение стало скучным, а мужчина пишет только утром, чтобы просто о себе напомнить - страсть между вами может угасать. Бывает и так, что он просто делает это автоматически, чтобы вы не устраивали скандалы. И это точно сложно не заметить.