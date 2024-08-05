7 признаков, что ваши тренировки не дают результата и что с этим делать

Вы не теряете калории

Если ваша цель - сократить дряблые мышцы на теле, то ваши фитнес-программы должны двигать вас к этой цели. Независимо от того, выполняете ли вы силовые упражнения или кардиотренирование, упражнения должны помочь сжигать калории и ускорять метаболизм.

Однако, чтобы отслеживать свой прогресс, не стоит смотреть только на весы, поскольку она ежедневно колеблется.

Кроме того, убедитесь, что вы достаточно часто ходите в спортзал. Иногда достаточно добавить дополнительную еженедельную тренировку, чтобы начать видеть прогресс.

Вы не худеете

Если вы страдаете ожирением или избыточным весом, вам все равно нужно видеть, как ваш вес уменьшается, чтобы знать, что вы на правильном пути

В таком случае внимательно посмотрите на свой режим тренировок и диету. Большинство людей значительно недооценивают количество потребляемых калорий.

Мышцы не растут

В частности, если вы заметили, что ваша сила не изменилась после частых силовых тренировок, то стоит задуматься.

Для того чтобы мышцы росли, постепенно увеличивайте вес. К примеру, если вы выполняете приседания с гантелью, то на следующей неделе увеличьте вес.

Таким образом, вы продолжаете стимулировать рост мышц, суставов и сухожилий.

Вы не восстанавливаетесь

Если вы не включите восстановление в свою фитнес-рутину, оно всегда будет неоптимальным. Со временем это может привести к истощению, травмам, болям и т.д.

Вместо этого посвятите по крайней мере один день в неделю расслаблению и восстановлению сил. Независимо от того, это расслабляющая прогулка, езда на велосипеде или плавание, это полезно, чтобы перезагрузить тело и ум.

Кроме того, всегда восстанавливайтесь после тренировки, выпивая достаточно жидкости для регидратации и употребляя в пищу богатую белком пищу для восстановления мышц.

Ваша выносливость не улучшается

С началом тренировок повышается выносливость мышц и сердечно-сосудистой системы. Важно наблюдать улучшение в своем теле.

Если ваша выносливость не улучшается, и вы все еще чувствуете усталость до конца тренировки, это серьезный признак. В таком случае тратьте меньше времени на высокоинтенсивную работу и больше времени на низкоинтенсивную тренировку, чтобы улучшить свою аэробную систему.

Кроме того, уделяйте по крайней мере один-два дня еженедельно, чтобы ваше тело восстановилось.

Вы теряете мотивацию

Даже с лучшими тренировками мотивация может быть утрачена.

Все это происходит, это часть человеческого опыта.

Хорошая фитнес-программа - это та, которая работает, где вы расслабляетесь и наслаждаетесь.

Никто не замечает результатов

Если никто не замечает, что вы тренируетесь и меняетесь, то, скорее всего, ваша фитнес-программа не работает.

Следует обратиться к квалифицированному тренеру за помощью, чтобы он разработал для вас индивидуальную программу.