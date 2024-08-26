7 невероятно удивительных и смешных памятников в европейских городах

Устали от бесконечного бронзового и каменного величества на улицах? Тогда вам нужно посмотреть на памятники, заставляющие раскрыть рот от их оригинальной идеи. Какие существуют удивительные памятники на улицах городов Европы, достойные настоящего шока?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о крайне оригинальных скульптурных шедеврах в европейских городах.
Этот памятник был установлен в 1997 году перед Дворцом Наций в Женеве. Автором 12-метрового деревянного стула с одной сломанной ножкой является швейцарский скульптор Даниэль Берсе.
Памятник символизирует борьбу против использования противопехотных мин, продолжающих калечить людей во всем мире. Сломанная ножка олицетворяет жертвы этих мин, которые теряют конечности.
В 1965 году французский скульптор Сезар Бальдачин создал необычную скульптуру в виде гигантского большого пальца. Этот 12-метровый памятник находится в современном районе Ла-Дефанс в Париже.
Скульптура символизирует как могущество человеческой руки, так и ремесло, требующее умения и мастерства. Это один из известнейших примеров использования увеличенных объектов в современном искусстве.
Памятник знаменитому писателю Францу Кафке был открыт в 2003 году в Праге, недалеко от Еврейского квартала. Его создателем является скульптор Яромир Кокор.
Памятник представляет собой фигуру Кафки, сидящего на плечах огромного безликого костюма, символизирующего его внутренние страхи и отрыв от реальности.
Этот необычный памятник был создан в 1989 году в Монмартре, Париж, в честь писателя Марселя Эмме. Скульптор Жан Маре изобразил писателя, проходящего сквозь стену, отсылающего к его известному рассказу "Человек, проходящий сквозь стены".
Скульптура олицетворяет магический реализм, которым славился Эмме, а также напоминает о том, что искусство способно проникать через любые границы. Памятник стал популярным местом среди туристов, любящих фотографироваться, имитируя прохождение сквозь стену.
В 1997 году в Загребе появился необычный памятник, представляющий собой гигантский шиш - жест, символизирующий несогласие и иронию. Автором этой провокационной скульптуры является хорватский художник Игорь Грубич.
Памятник установлен на площади, часто становится местом проведения политических и социальных акций. Этот жест трактуется как символ гражданского и протеста против власти. Памятник стал важным символом свободы выражения мнений и ироническим упоминанием о важности личной позиции.
В 2015 году в Брюсселе появился необычный памятник - фигура полицейского, словно падающего благодаря тому, что его схватили за ногу.
Автором этой скульптуры стал бельгийский художник Том Францен. Памятник расположен в районе Иксель и символизирует абсурдность, с которой часто ассоциируются различные бюрократические структуры.
Полицейский изображен в момент неудачного падения, вызывающего улыбку у прохожих и служащий напоминанием о человеческой уязвимости.
Эта небольшая достопримечательность появилась в небольшом дворике Амстердама еще в 1989 году. Она отображает в буквальном смысле всем известную поговорку "Не пили ветку, на которую сидишь". К сожалению, имя автора скульптуры осталось неизвестным.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Bored Panda, Architectural Digest, Википедия.