7 невероятно удивительных и смешных памятников в европейских городах

Сломанный стул (Женева, Швейцария)

Этот памятник был установлен в 1997 году перед Дворцом Наций в Женеве. Автором 12-метрового деревянного стула с одной сломанной ножкой является швейцарский скульптор Даниэль Берсе.

Памятник символизирует борьбу против использования противопехотных мин, продолжающих калечить людей во всем мире. Сломанная ножка олицетворяет жертвы этих мин, которые теряют конечности.

Монумент стал важным символом гуманитарных инициатив, связанных с минами и их запретом (фото: Википедия)

Большой палец Сезара (Ла-Дефанс, Париж, Франция)

В 1965 году французский скульптор Сезар Бальдачин создал необычную скульптуру в виде гигантского большого пальца. Этот 12-метровый памятник находится в современном районе Ла-Дефанс в Париже.

Скульптура символизирует как могущество человеческой руки, так и ремесло, требующее умения и мастерства. Это один из известнейших примеров использования увеличенных объектов в современном искусстве.

Палец стал популярным местом для фотографий среди туристов и жителей города (фото: Викимапия)

Памятник Францу Кафке (Прага, Чехия)

Памятник знаменитому писателю Францу Кафке был открыт в 2003 году в Праге, недалеко от Еврейского квартала. Его создателем является скульптор Яромир Кокор.

Памятник представляет собой фигуру Кафки, сидящего на плечах огромного безликого костюма, символизирующего его внутренние страхи и отрыв от реальности.

Скульптура отображает сюрреалистический стиль, характерный для произведений писателя (фото: Википедия)

Памятник Марселю Эмме (Париж, Франция)

Этот необычный памятник был создан в 1989 году в Монмартре, Париж, в честь писателя Марселя Эмме. Скульптор Жан Маре изобразил писателя, проходящего сквозь стену, отсылающего к его известному рассказу "Человек, проходящий сквозь стены".

Скульптура олицетворяет магический реализм, которым славился Эмме, а также напоминает о том, что искусство способно проникать через любые границы. Памятник стал популярным местом среди туристов, любящих фотографироваться, имитируя прохождение сквозь стену.

Хотели бы здесь сфотографироваться? (фото: vivreparis.fr)

Памятник фиги (Загреб, Хорватия)

В 1997 году в Загребе появился необычный памятник, представляющий собой гигантский шиш - жест, символизирующий несогласие и иронию. Автором этой провокационной скульптуры является хорватский художник Игорь Грубич.

Памятник установлен на площади, часто становится местом проведения политических и социальных акций. Этот жест трактуется как символ гражданского и протеста против власти. Памятник стал важным символом свободы выражения мнений и ироническим упоминанием о важности личной позиции.

Обратите внимание, что это не просто скульптура - это фонтан (фото: facebook.com/natasapogacichr)

Падающий полицейский (Брюссель, Бельгия)

В 2015 году в Брюсселе появился необычный памятник - фигура полицейского, словно падающего благодаря тому, что его схватили за ногу.

Автором этой скульптуры стал бельгийский художник Том Францен. Памятник расположен в районе Иксель и символизирует абсурдность, с которой часто ассоциируются различные бюрократические структуры.

Полицейский изображен в момент неудачного падения, вызывающего улыбку у прохожих и служащий напоминанием о человеческой уязвимости.

Главный вопрос - а кто же схватил за ногу полицейского? (фото: Викимапия)

Маленький пильщик (Амстердам, Нидерланды)

Эта небольшая достопримечательность появилась в небольшом дворике Амстердама еще в 1989 году. Она отображает в буквальном смысле всем известную поговорку "Не пили ветку, на которую сидишь". К сожалению, имя автора скульптуры осталось неизвестным.

Такую маленькую скульптуру даже заметить непросто (фото: atlasobscura.com)