7 опасных ошибок в уходе за собакой, которые могут стоить жизни питомца

Уход за собакой - это не только прогулки и игры, но и большая ответственность. Владельцы часто совершают ошибки, которые могут негативно повлиять на здоровье животного, а в худшем случае - привести к летальному исходу.
РБК-Украина (проект Styler) собрало самые большие ошибки в уходе за собакой, которые в итоге могут принести немалый вред животному и владельцу.
Собаки любого размера, которые не социализируются с раннего возраста, могут иметь проблемы с поведением и страхи - что может превратиться в агрессию к владельцу и другим животным. Худший сценарий - травмирование владельца или же летальный финал для питомца, если он втянет в драку более сильное животное.
Если ваша собака не получила достаточного опыта в период социализации, вы все равно можете помочь ей преодолеть страхи и обеспечить надлежащий контакт с окружающими, но это гораздо проще сделать на более раннем этапе жизни.
Никогда не поздно начать дрессировать собаку, главное - быть терпеливыми и любящими владельцами.
Неправильный рацион может стать причиной многочисленных проблем со здоровьем вашего питомца. Часто владельцы дают собакам еду со стола, которая не является пригодной для животных.
Например, шоколад, лук, чеснок и некоторые специи могут быть ядовитыми для собак. Помните, что собакам необходимо давать только специализированные корма или домашнюю еду, которая подходит для их возраста и породы.
Кроме этого, перекармливание или не соответствие количества и типа корма особенностям питомца могут привести к развитию хронических заболеваний.
Владельцы часто пытаются самостоятельно назначать своим собакам лекарства, иногда и те, которые используются людьми.
Это может быть крайне опасным, поскольку не все человеческие препараты подходят для животных, а некоторые из них могут вызвать серьезные отравления. Назначать любые медикаменты должны только ветеринары.
Какие ошибки в уходе за собакой могут стоить жизни животного (иллюстративное фото: Freepik)
Летние месяцы - это особенно опасное время для собак. Перегрев и обезвоживание могут привести к тепловому удару, который может быть смертельным для животного.
Оставлять собаку без доступа к воде во время прогулок в жару - большая ошибка. Обязательно берите з собой воду для собаки и избегайте прогулок в самые горячие часы дня.
Даже если ваша собака кажется здоровой, регулярные ветеринарные осмотры важны для профилактики серьезных заболеваний.
Однако многие владельцы игнорируют эти осмотры, что может привести к обнаружению болезни на поздних стадиях, когда лечение может быть уже неэффективным.
Перегрев крайне опасен для здоровья животного. Даже кратковременное пребывание собаки в нагретом автомобиле может привести к тепловому удару и смерти питомца.
Активные прогулки и физические упражнения необходимы для здоровья собаки. Игнорирование этого аспекта может привести к нарушению психического и физического здоровья животного.
Недостаточная активность может вызвать ожирение, стресс и даже депрессию у собаки. Помните, что каждой породе требуется свое количество физических нагрузок.
Кроме этого, регулярность и количество физических нагрузок зависит и от возраста песика - такая же активность, как в молодом возрасте, может быть губительной для питомца.
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При написании материала использовались следующие источники: The Spruce Pets, PetMD.