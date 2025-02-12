7 опасных ошибок в уходе за собакой, которые могут стоить жизни питомца

Отсутствие социализации

Собаки любого размера, которые не социализируются с раннего возраста, могут иметь проблемы с поведением и страхи - что может превратиться в агрессию к владельцу и другим животным. Худший сценарий - травмирование владельца или же летальный финал для питомца, если он втянет в драку более сильное животное.

Если ваша собака не получила достаточного опыта в период социализации, вы все равно можете помочь ей преодолеть страхи и обеспечить надлежащий контакт с окружающими, но это гораздо проще сделать на более раннем этапе жизни.

Никогда не поздно начать дрессировать собаку, главное - быть терпеливыми и любящими владельцами.

Неправильное кормление собаки

Неправильный рацион может стать причиной многочисленных проблем со здоровьем вашего питомца. Часто владельцы дают собакам еду со стола, которая не является пригодной для животных.

Например, шоколад, лук, чеснок и некоторые специи могут быть ядовитыми для собак. Помните, что собакам необходимо давать только специализированные корма или домашнюю еду, которая подходит для их возраста и породы.

Кроме этого, перекармливание или не соответствие количества и типа корма особенностям питомца могут привести к развитию хронических заболеваний.

Неоправданное применение медикаментов

Владельцы часто пытаются самостоятельно назначать своим собакам лекарства, иногда и те, которые используются людьми.

Это может быть крайне опасным, поскольку не все человеческие препараты подходят для животных, а некоторые из них могут вызвать серьезные отравления. Назначать любые медикаменты должны только ветеринары.



Какие ошибки в уходе за собакой могут стоить жизни животного (иллюстративное фото: Freepik)

Прогулки в жаркую погоду без воды

Летние месяцы - это особенно опасное время для собак. Перегрев и обезвоживание могут привести к тепловому удару, который может быть смертельным для животного.

Оставлять собаку без доступа к воде во время прогулок в жару - большая ошибка. Обязательно берите з собой воду для собаки и избегайте прогулок в самые горячие часы дня.

Отсутствие регулярных проверок у ветеринара

Даже если ваша собака кажется здоровой, регулярные ветеринарные осмотры важны для профилактики серьезных заболеваний.

Однако многие владельцы игнорируют эти осмотры, что может привести к обнаружению болезни на поздних стадиях, когда лечение может быть уже неэффективным.

Оставление собаки в нагретом автомобиле

Перегрев крайне опасен для здоровья животного. Даже кратковременное пребывание собаки в нагретом автомобиле может привести к тепловому удару и смерти питомца.

Игнорирование потребности в физических нагрузках

Активные прогулки и физические упражнения необходимы для здоровья собаки. Игнорирование этого аспекта может привести к нарушению психического и физического здоровья животного.

Недостаточная активность может вызвать ожирение, стресс и даже депрессию у собаки. Помните, что каждой породе требуется свое количество физических нагрузок.

Кроме этого, регулярность и количество физических нагрузок зависит и от возраста песика - такая же активность, как в молодом возрасте, может быть губительной для питомца.