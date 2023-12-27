7 самых интересных проектов в Киеве и области, которые планируют реализовать в 2024 году

Завершение строительства музея Голодомора-геноцида

В середине 2024 года планируется завершить строительство второй очереди Национального музея Голодомора-геноцида. В музее будут залы с постоянной и сменной экспозицией. А еще - три конференц-залы, научно-методический центр, большие фондовые хранилища, библиотеки, образовательные классы, медпункт и кафе. Одновременно посетить музей сможет до 1,5 тысячи человек.

От музея планируют построить пешеходный мостик к паркингу на Днепровском склоне. В общей сложности все строительство обойдется в 1,6 млрд грн. Часть средств на проект выделила Канада.

Строительство планируют завершить в августе 2024 года (фото: holodomormuseum.org.ua)

Обустройство зоны отдыха на Оболонском острове

Ко Дню Киева 2024, который ежегодно празднуют в последнее воскресенье мая, на Оболонском острове планируют обустроить зону отдыха. Там хотят сделать 300-метровую пляжную зону, достроить пешеходный мост-волну, велодорожки, спортивные и детские площадки.

На острове высадят декоративные яблони, розовую акацию, сирень и газоны, которые цветут все лето.

Так должна выглядеть зона отдыха на Оболонском острове (визуализация: "Проектные системы")

Сдача первой очереди парка "Срібний Кіл"

Первую очередь парка "Срібний Кіл" планируют завершить летом 2024 года. В общей сложности устройство будет проходить в шесть этапов. Парк площадью 7,54 гектара будет располагаться между станциями метро "Осокорки" и "Позняки".

В следующем году должны обустроить две входные группы, верхнюю транзитную дорожку, соединяющую две станции метро. Также вымостят дорожки фигурными элементами, проведут озеленение парка и установят скамьи и урны в зоне застройки первой очереди.

Стоимость обустройства парка составляет 9,3 млн грн, часть этой суммы профинансирует бизнес.

Парк будут обустраивать в 6 очередей (скриншот)

Безбарьерное пространство в Киеве

В следующем году около 1,5 млрд. грн. потратят на создание безбарьерного пространства в городе. Жилые комплексы обустроят пандусами и другими необходимыми условиями доступности.

ОО "Пассажиры Киева" призывает власти выделить не менее 5% городского бюджета для обустройства безбарьерности и обеспечения безопасности движения.

Столица в следующем году должна стать безбарьерным городом (иллюстрация Big City Lab из "Альбома безбарьерных решений")

Дождевые сады и озеленение трамвайных маршрутов

В следующем году в столице обустроят 10 дождевых садов. Это углубленные клумбы, которые будут собирать, удерживать и возвращать воду в экосистему. Во время ливней дождевая вода будет собираться там, и это будет снижать нагрузку на систему канализации.

В городе также планируют озеленить трамвайные пути и остановки общественного транспорта, а также установить парклеты.

Вот так будут выглядеть дождевые сады (фото: spilka.pro)

Кластерный город возле Дмитровки

Под Киевом в селе Дмитровка хотят построить первый в Украине кластерный город Vlasne misto. Он сможет вместить 32 тыс. жителей.

Реализация проекта рассчитана на 16 лет. На площади 450 га построят таунхаусы, усадьбы и 5-этажные дома, а также офисные здания, коворкинги, школу, больницу и энергопарк. Поселок должен стать почти полностью автономным и функционировать от энергии солнца и ветра. Также предполагается, что в городе будет сортировка и полная переработка мусора и пищевых отходов.

Вот так будет выглядеть городок (фото: Facebook/YOD Group)

Новый учебный комплекс в Буче

В Буче на средства, которые выделит Литва, будет построен учебный комплекс. Там будут обучаться до 880 детей. В заведении будут школа, детский сад и спортивные площадки.

Дизайнеры создали гендерно-нейтральное пространство, которое не является перенасыщенным деталями, что могут отвлекать детей от обучения.

Реализация проекта обойдется в 18 млн евро. Учебный комплекс планируют открыть 1 сентября 2025 года.

Так будет выглядеть учебный комплекс (визуализация фасада: 2L Architects)