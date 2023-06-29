7 лучших фильмов, которые стоит посмотреть на Чилдрен Кинофесте

В этом году фестиваль возвращается в кинозалы - каждое утро показы будут проходить в кинотеатрах Киева, Львова, Одессы, Днепра, Полтавы, Винницы, Житомира, Луцка, Хмельницкого и Чернигова. Чтобы попасть на эти сеансы, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Также приобщиться можно виртуально – в онлайн-кинотеатре Чилдрен Кинофеста будет показана специальная юбилейная программа – лучшие детские фильмы предыдущих лет по версии зрителей фестиваля.

В обоих форматах - на большом и малом экранах можно будет посмотреть также фильмы-финалисты Детского киноконкурса - 20 короткометражных лент, снятых украинскими детьми.

Мы ознакомились с полной программой фестиваля и выбрали 7 лент, которые рекомендуем к просмотру. Рассказываем о них больше.

1. "Джура-королевич". Международный конкурс, смотреть в кинотеатрах 30 июня

О чем фильм? Главный герой – юноша, по имени Иванко. В свой 16-й День рождения он узнает, что является сыном легендарного короля. Теперь, как наследник престола, он должен возглавить решающее сражение со злыми силами.

Почему стоит посмотреть? Это новое украинское фэнтези и один из фильмов, которые называют "долгостроями" – он еще в 2016 году выиграл восьмой конкурс Госкино. Лента откроет Чилдрен Кинофест, и это будет ее первый публичный показ. То есть фестивальные зрители станут посетителями мировой премьеры.

Особого внимания заслуживает звездный актерский состав: Максим Самчик ("Пульс", "Первые ласточки"), Таисия-Оксана Щурук ("Первые ласточки"), Алина Коваленко ("Крепостная", "Захар Беркут"), Вячеслав Довженко ("Участковый с ДВРЗ", "Киборги"), Алексей Вертинский ("DZIDZIO Контрабас"), Виталий Салий ("Я работаю на кладбище") и другие.

2. "Невероятное путешествие на Северный полюс". Международный конкурс смотреть в кинотеатрах 1 июля.

О чем мультфильм? Известный конструктор дирижаблей случайно находит на улице собаку, которая сразу становится его любимицей. Вскоре после этого случая он получает необычный заказ – создать воздушное судно для экспедиции на Северный полюс. Впоследствии он становится пилотом этого дирижабля, а в увлекательное и опасное путешествие он берет с собой четырехлапую Титину.

Почему стоит посмотреть? "Невероятное путешествие на Северный полюс" – мультфильм, сочетающий в себе много приятных и полезных вещей. Во-первых, он заинтересует детей историей изобретений и географических исследований: в 1926 году знаменитый исследователь Руаль Амундсен и инженер Умберто Нобиле (в компании своей собаки Титины) совершили первую удачную воздушную экспедицию на Северный полюс – это реальные события.

Во-вторых, картина поразит приятной 2D анимацией от оскароносной студии Mikrofilm. Кстати, "Невероятное путешествие на Северный полюс" – самый дорогой норвежский анимационный фильм всех времен.

3. "Звездочка Лауры". Международный конкурс, смотреть в кинотеатрах 2 июля.

О чем фильм? Девочка, по имени Лаура, никак не может свыкнуться с жизнью в новом городе, куда она переехала с семьей. Однажды вечером она находит упавшую с неба звезду и становится с ней лучшими подругами.

Почему стоит посмотреть? Эта лента – must-see для детей помладше. Это экранизация серии книг детского писателя Клауса Баумгарта (сказки популярны на его родине - в Германии, а также в мире; "Звездочка Лауры" издавалась и на украинском). Многим украинцам история Лауры - о новом доме, где пока все незнакомое и нет старых друзей может показаться близкой.

4. "Душа команды", Международный конкурс, смотреть в кинотеатрах 4 июля.

О чем фильм? Главная героиня – монахиня, которая становится учительницей на лето для учащихся школы-интерната. Неуправляемые дети встречают новую наставницу баловством и проделками. Став случайной свидетельницей запрещенной вылазки детей для игры в мяч, она решает положить начало школьной футбольной команде. Удастся ли ей так завоевать уважительное отношение воспитанников?

Почему стоит посмотреть? Эта картина подойдет именно для семейного просмотра, ведь затрагивает проблемы воспитания. Взрослые и дети смогут посмотреть на свои отношения с перспективы друг друга, так что будет полезно обсудить ленту после просмотра.

5. "Паця". Международный конкурс смотреть в кинотеатрах 5 июля.

О чем мультфильм? Главная героиня – девочка, мечтающая о щенке. Но на свой День рождения она получает неожиданный подарок от дедушки – поросенок. Пока вся семья приходит в себя от удивления, девочка пытается сделать из поросенка домашнего любимца.

Почему стоит посмотреть? Это веселая комедия, которая придется по душе детям всех возрастов. Мировая премьера мультфильма состоялась на прошлогоднем Берлинале - одном из "Большой пятерки" фестивалей. Также "Паця" была номинирована на Премию Европейской киноакадемии. А по стилю анимация напоминает работы легендарной студии Aardman ("Уоллес и Громит", "Баранчик Шон").

6. "Тайный сад". Внеконкурсная ретроспективная программа, смотреть в кинотеатрах 7 июля.

О чем фильм? 10-летняя Мэри живет в имении своего дяди в Англии, но нелюдимый и одинокий мужчина не очень интересуется проведением времени с племянницей. Однажды она находит спрятанный от чужих глаз сад, тайну которого ей придется разгадать.

Почему стоит посмотреть? Знакомить детей с киноклассикой может не всегда быть легкой задачей. Каждый год Чилдрен Кинофест пытается выбрать в ретроспективную секцию такую ленту, с которой такое знакомство можно начать успешно. "Тайный сад" - знаменитая книга Фрэнсис Годгсон Бернет, которую экранизировали не один раз.

Одна из самых знаковых версий этого года отмечает 30-летие (она увидела свет в 1993 году). Это фильм Агнешки Голланд - известной польской режиссер, известной украинцам в первую очередь картиной "Цена правды".

7. "Похищенная принцесса". Специальная юбилейная онлайн программа, смотреть в онлайн кинотеатре с 30 июня по 9 июля.

О чем мультфильм? Бродячий артист Руслан мечтает стать рыцарем. Однажды он встречает прекрасную Милу и влюбляется в нее, даже не подозревая, что девушка – дочь киевского князя.

Но счастью не суждено было продолжаться вечно: злой колдун Черномор похитил любимую, рассчитывая превратить силу ее любви в собственное колдовское могущество. Без лишних раздумий Руслан отправляется на помощь любимой.

Почему стоит посмотреть? Эта лента - детище режиссера Олега Маламужа и студии Animagrad, подарившие в этом году миру самый успешный украинский мультфильм "Мавка: Лесная песня".