7 худших продуктов для вашей иммунной системы. Не ешьте их, если не хотите заболеть

Что полезно для укрепления организма?

Иммунная система подобна мантии, защищающей ваше тело от инфекций. Чтобы хорошо функционировать, ему нужна поддержка. Хотя вы не можете все контролировать, вы можете внести некоторые изменения в свой рацион и образ жизни, которые укрепят естественный

Хотя никакая конкретная пища или добавка не гарантируют, что вы никогда не заболеете, ваша диета может играть важную роль в поддержке вашей иммунной системы для предотвращения инфекций.

Диета, богатая клетчаткой и полезными жирами, а также ключевыми питательными веществами (например, витаминами A, E, C, D, цинком и железом), может поддержать иммунную систему.

Кроме правильно сбалансированного питания, следует обратить внимание и на другие укрепляющие иммунитет элементы. Среди них:

достаточное количество сна,

умеренные физические нагрузки,

поддержание гидратации организма,

еда с пробиотиками,

борьба со стрессом,

7 продуктов, которые могут ослабить ваш иммунитет

Фастфуд

Фаст-фуд связан со многими отрицательными последствиями для здоровья. Слишком частое употребление этой пищи может также негативно повлиять на вашу иммунную систему.

Если в вашей диете много такой пищи и продуктов с высокой степенью обработки, это может привести к воспалению, увеличить кишечную проницаемость и вызвать бактериальный дисбаланс в вашем кишечнике, что в конечном итоге может негативно повлиять на ваше иммунное здоровье. Ограничь такие продукты до минимума.

Соленые закуски и блюда

Питание с высоким содержанием соли может вызвать воспаление тканей и увеличить риск аутоиммунных заболеваний. Поэтому соленая пища (например, чипсы, фастфуд, замороженные блюда) может ослабить иммунный ответ организма.

Соль может подавлять нормальную иммунную функцию, изменять кишечные бактерии, подавлять противовоспалительную реакцию и способствовать выработке иммунных клеток, что приводит к аутоиммунным заболеваниям.

Чрезмерное употребление соли также усугубляет имеющиеся аутоиммунные заболевания, такие как болезнь Крона, ревматоидный артрит, волчанка и язвенный колит. Поэтому рекомендуется уменьшить потребление поваренной соли и продуктов с высоким содержанием соли, которые могут оказывать благоприятное влияние на работу иммунной системы.

Алкоголь

Алкоголь может влиять на разнообразие здоровых бактерий в кишечнике и способствовать снижению функциональности кишечного барьера, что означает, что патогены могут проникнуть через него.

Чрезмерное потребление алкоголя также может препятствовать способности иммунной системы адаптироваться и может препятствовать хорошему сну, который важен для надлежащего функционирования иммунной системы.

Сладости и сладкие напитки

Питание с высоким содержанием сахара повышает риск нескольких хронических заболеваний (включая ишемическую болезнь сердца и диабет 2 типа) и ограничивает способность иммунной системы бороться с заболеваниями. Кроме того, было доказано, что высокий уровень сахара в крови может нарушить функционирование кишечного барьера и нарушить баланс кишечных бактерий, что может изменить иммунный ответ и повысить восприимчивость к инфекциям.

Ограничение потребления пищи и напитков с высоким содержанием сахара (торты, мороженое, сладости и сладкие напитки) может улучшить общее здоровье и улучшить вашу иммунную систему.

Жареная еда

Жареная пища богата группой молекул, называемых конечными продуктами прогрессивной гликации (AGE). AGE образуются, когда сахара реагируют с белками или жирами во время приготовления при высокой температуре (например, жарки). Если их уровень в организме слишком высок, AGEs могут способствовать воспалению и повреждению клеток.

Диета с высоким содержанием AGEs может увеличить восприимчивость к заболеваниям и увеличить риск таких заболеваний как метаболический синдром, некоторые виды рака и сердечные заболевания. Потребление AGE можно ограничить, уменьшив количество картофеля фри, чипсов или жареного мяса (например, курицы, бекона, рыбы).

Обработанное и обжаренное мясо

Обработанное и обугленное мясо богато AGE (конечные продукты усовершенствованной гликации). Его высшее содержимое можно найти, среди прочего, в жареном беконе, запеченных куриных ножках с кожей или стейке на гриле.

Обработанное мясо содержит также насыщенный жир. Как показывают некоторые исследования, диета с высоким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием ненасыщенных жиров может способствовать снижению иммунитета. Кроме того, большое потребление обработанного и обожженного мяса связано с разными заболеваниями, включая рак толстой кишки.

Продукты, богатые омега-6 жирами

Чтобы нормально функционировать, организму нужны как омега-6, так и жиры омега-3. Однако в западных диетах обычно содержится много омега-6 жиров и мало омега-3. Именно этот дисбаланс связывается с повышенным риском заболевания и, возможно, сбоями в работе иммунной системы. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы понять сложную связь между омега-6 и омега-3 жирами.

Ученые рекомендуют поддерживать между ними здоровый баланс, который должен колебаться от 1:1 до 4:1. Это означает, что нужно есть больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (включая лосось, грецкие орехи, семена чиа), и меньше продуктов, богатых омега-6 жирными кислотами (например, рапсовое масло, подсолнечное масло, кукурузное масло и соевое масло).