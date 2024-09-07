7 худших продуктов для вашей иммунной системы. Не ешьте их, если не хотите заболеть

Осенью и зимой вы чаще задумываетесь, как можно поддержать свой организм и его иммунную систему. Прием пищевых добавок, физическая активность и правильное питание являются одним из факторов, которые могут помочь вам бороться с сезонными инфекциями. Есть вещи, которые лучше не делать, например, не есть и не пить некоторые продукты и напитки, которые могут снизить иммунитет.
Что именно нужно исключить из рациона - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Иммунная система подобна мантии, защищающей ваше тело от инфекций. Чтобы хорошо функционировать, ему нужна поддержка. Хотя вы не можете все контролировать, вы можете внести некоторые изменения в свой рацион и образ жизни, которые укрепят естественный
Хотя никакая конкретная пища или добавка не гарантируют, что вы никогда не заболеете, ваша диета может играть важную роль в поддержке вашей иммунной системы для предотвращения инфекций.
Диета, богатая клетчаткой и полезными жирами, а также ключевыми питательными веществами (например, витаминами A, E, C, D, цинком и железом), может поддержать иммунную систему.
Кроме правильно сбалансированного питания, следует обратить внимание и на другие укрепляющие иммунитет элементы. Среди них:
Фастфуд
Фаст-фуд связан со многими отрицательными последствиями для здоровья. Слишком частое употребление этой пищи может также негативно повлиять на вашу иммунную систему.
Если в вашей диете много такой пищи и продуктов с высокой степенью обработки, это может привести к воспалению, увеличить кишечную проницаемость и вызвать бактериальный дисбаланс в вашем кишечнике, что в конечном итоге может негативно повлиять на ваше иммунное здоровье. Ограничь такие продукты до минимума.
Соленые закуски и блюда
Питание с высоким содержанием соли может вызвать воспаление тканей и увеличить риск аутоиммунных заболеваний. Поэтому соленая пища (например, чипсы, фастфуд, замороженные блюда) может ослабить иммунный ответ организма.
Соль может подавлять нормальную иммунную функцию, изменять кишечные бактерии, подавлять противовоспалительную реакцию и способствовать выработке иммунных клеток, что приводит к аутоиммунным заболеваниям.
Чрезмерное употребление соли также усугубляет имеющиеся аутоиммунные заболевания, такие как болезнь Крона, ревматоидный артрит, волчанка и язвенный колит. Поэтому рекомендуется уменьшить потребление поваренной соли и продуктов с высоким содержанием соли, которые могут оказывать благоприятное влияние на работу иммунной системы.
Алкоголь
Алкоголь может влиять на разнообразие здоровых бактерий в кишечнике и способствовать снижению функциональности кишечного барьера, что означает, что патогены могут проникнуть через него.
Чрезмерное потребление алкоголя также может препятствовать способности иммунной системы адаптироваться и может препятствовать хорошему сну, который важен для надлежащего функционирования иммунной системы.
Сладости и сладкие напитки
Питание с высоким содержанием сахара повышает риск нескольких хронических заболеваний (включая ишемическую болезнь сердца и диабет 2 типа) и ограничивает способность иммунной системы бороться с заболеваниями. Кроме того, было доказано, что высокий уровень сахара в крови может нарушить функционирование кишечного барьера и нарушить баланс кишечных бактерий, что может изменить иммунный ответ и повысить восприимчивость к инфекциям.
Ограничение потребления пищи и напитков с высоким содержанием сахара (торты, мороженое, сладости и сладкие напитки) может улучшить общее здоровье и улучшить вашу иммунную систему.
Жареная еда
Жареная пища богата группой молекул, называемых конечными продуктами прогрессивной гликации (AGE). AGE образуются, когда сахара реагируют с белками или жирами во время приготовления при высокой температуре (например, жарки). Если их уровень в организме слишком высок, AGEs могут способствовать воспалению и повреждению клеток.
Диета с высоким содержанием AGEs может увеличить восприимчивость к заболеваниям и увеличить риск таких заболеваний как метаболический синдром, некоторые виды рака и сердечные заболевания. Потребление AGE можно ограничить, уменьшив количество картофеля фри, чипсов или жареного мяса (например, курицы, бекона, рыбы).
Обработанное и обжаренное мясо
Обработанное и обугленное мясо богато AGE (конечные продукты усовершенствованной гликации). Его высшее содержимое можно найти, среди прочего, в жареном беконе, запеченных куриных ножках с кожей или стейке на гриле.
Обработанное мясо содержит также насыщенный жир. Как показывают некоторые исследования, диета с высоким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием ненасыщенных жиров может способствовать снижению иммунитета. Кроме того, большое потребление обработанного и обожженного мяса связано с разными заболеваниями, включая рак толстой кишки.
Продукты, богатые омега-6 жирами
Чтобы нормально функционировать, организму нужны как омега-6, так и жиры омега-3. Однако в западных диетах обычно содержится много омега-6 жиров и мало омега-3. Именно этот дисбаланс связывается с повышенным риском заболевания и, возможно, сбоями в работе иммунной системы. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы понять сложную связь между омега-6 и омега-3 жирами.
Ученые рекомендуют поддерживать между ними здоровый баланс, который должен колебаться от 1:1 до 4:1. Это означает, что нужно есть больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами (включая лосось, грецкие орехи, семена чиа), и меньше продуктов, богатых омега-6 жирными кислотами (например, рапсовое масло, подсолнечное масло, кукурузное масло и соевое масло).
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В материале использованы данные с сайтов - Nutrients, Medical News Today, Journal of the American Dietetic Association.