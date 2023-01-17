7 самых странных видов современных отношений: какие из них не имеют будущего

Странные отношения

В наше время часто бывает так, что партнеры сами не могут охарактеризовать, состоят ли они в отношения и даже живут ли с кем-то вместе на самом деле.

Ранее было все более прозрачно и понятно - брак, симпатии, чувства, совместное жительство или просто страсть. Сейчас же каждые отношения нужно рассматривать, распутывать сложные сценарии и выходы из ситуации.

Большинство таких отношений не ведут к общему совместному будущему, семье или счастью. Порой бывает так, что отношения плавно переходят в другую стадию, но так случается, увы, редко.

Какие типы отношений не имеют будущего

Секс на одну ночь

Очень популярный вид связи во многих странах мира. Особого значения, где произошла встреча, не имеет. Это может быть кафе, спортивный клуб, прогулка в парке или же самое простое - интернет-приложение.

Такие пары проводят вместе одну ночь и расстаются, не узнав друг о друге ровным счетом ничего. Порой, если ночь оказалась приятной, ее повторяют раз или несколько раз. Но к более серьезным и длительным отношениям такая связь не приводит.

Друзья с привилегиями

У каждого есть своя жизнь, свидания, попытки наладить личную жизнь. Но порой, когда грустно и одиноко, дружеские посиделки заканчиваются постелью.

Вы достаточно хорошо друг друга знаете и секс ничего нового в вашу связь не добавляет, но и не убавляет. И следующая такая ночь может повториться через пару месяцев или даже лет.

Консервы

Один из партнеров в таких отношениях - вечный запасной аэродром. Как правило, у "запасного аэродрома" глубокие чувства, а второй человек его постоянно использует.

Мужчина, который не может забыть бывшую, заводит новые отношения в надежде, что клин клином вышибет. Но идут месяцы и даже года, боль утихает, а чувства нет, и он живет с женщиной, которую не любит. Он не делает ей предложение и не развивает эти отношения, а мечтает все еще вернуться к своей бывшей.

Или женщина, которая регулярно возвращается к мужчине, который много лет в нее влюблен. У нее не сложились очередные отношения, и она снова вспоминает о своем "запасном". Ей он нужен, чтобы отогреться, выплакаться, получить свою порцию восхищения. Потом она снова уходит на охоту.

Любовники

Оба партнеры могут быть свободными или в браке. Но формат отношений довольно прост - они встречаются, чтобы вместе провести вечер или ночь. Далее - снова расходятся в свои жизни, где места для этого конкретного партнера нет.

В таких отношениях нет ничего общего вне постели, нет признаний и задушевных разговоров, нет верности и всего остального, что есть в нормальных отношениях. И совместного будущего чаще всего тоже нет.

Отношения, как проект

Этот тип отношений появился в последние годы. Один из партнеров или оба - создают пару и развивают ее как обычный проект на работе. То есть - свидания, прогулки, развитие, все это идет четко по схеме. По схеме идет совместный отпуск и даже совместное проживание.

Но в таких отношениях нет самого главного - чувств. То есть, пара существует в рамках проектах - он может быть на месяц, год, на время длительной командировки, на период учебы в другом городе или стране. Ну или пока руководителю проекта не надоест. Будущего у таких отношений чаще всего нет.

Удобства ради

Этот вариант чем-то похож на "проект", но ситуация более простая. Пара вместе снимает жилье или ведет какую-то работу, учится, находится в командировке. Вместе с трудностями справляться легче и дешевле, поэтому пара ведет жизнь по сути соседей, но с особыми нюансами.

Обычно эти отношения рассыпаются, как только заканчиваются обстоятельства, которые вместе держали или же на горизонте появляется вариант получше.

Situation ship

Еще один совсем новый вид отношений - для тех, кто не хочет создавать что-то серьезное, но при этом не хочет быть в одиночестве. Посыл простой - жить тут и сейчас.

Выглядит со стороны как обычные отношения, но нет планирования общего будущего, совместных обязанностей, верности и всего остального. Просто два человека, которые вместе спят, едят, гуляют и немного разговаривают. Или отправляются вместе в путешествие - отношения длятся ровно одну поездку.