7 чрезвычайно простых идей оформления дома, которые улучшат настроение осенью
Осеннее похолодание и сокращение светового дня создает в доме неуютную атмосферу. Но есть простые способы улучшить настроение, добавив сезонный и практичный декор.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких простых способах украсить дом осенью, чтобы улучшить настроение.
Застелить диваны и кровати пледами
Один из самых простых способов создать чрезвычайно уютное пространство этой осенью - с помощью пледов и одеял, накрыв ними диваны, кровати или кресла. Кроме практичного тепла, этот элемент добавляет дому цвета и текстуры.
Пушистые пледы создают уют (фото: Freepik)
Выбор теплых осенних цветов для одеял придает глубины комнате, делая ее уютной. Мягкая и мохнатая поверхность пледа не только создает интересные акценты, но и придает комфорт, особенно после долгой прогулки на природе.
Расставить ароматические свечи
Многоуровневое освещение имеет немаловажное значение для создания сбалансированного, привлекательного и хорошо освещенного пространства. Осенью же приглушенное освещение создает настроение и чувство гостеприимства и одновременно уюта.
Ароматические свечи - популярная идея для осеннего декора. Они не только освещают комнату теплым сиянием, но наполняют легкими и приятными запахами. А всевозможные оттенки свечей, темно-баклажановый, насыщенный зеленый или даже темно-синий, мгновенно модернизируют любую комнату в доме.
Повесить мягкие шторы
Объемные шторы придают помещение уюту осенью - как визуально, так и практично. Ведь плотная ткань удерживает теплый воздух в комнате.
Но важно не зашторивать окна в солнечные дни - так комната будет ярче и лучше прогреется.
Поменять подушки
Быстро сменить атмосферу в комнате осенью можно просто сменив подушки или чехлы на них. Чтобы улучшить настроение от комфортного пребывания в комнате, выбирайте насыщенные оттенки с разнообразными узорами.
Развесить гирлянду с фонариками
С наступлением вечера правильное освещение становится важным для настроения. Один из самых простых вариантов - разложить гирлянды с фонариками. Лучше всего осенью выбирать тёплые тона, чтобы создать комфортное чувство пространства.
Гирлянда с фонариками делает освещение теплым (фото: Freepik)
Подбирая место для гирлянд, попробуйте размещать освещение на разной высоте. Таким образом, можно регулировать освещенность комнаты.
Положить коврики
Коврик - это всегда прекрасное дополнение к вашему дому, особенно если вы хотите добавить красок и сделать пространство более привлекательным.
Приятные на ощупь ковры вносят уют в любое жилище, задерживая тепло воздуха и закрывая холодный деревянный пол. Большой ковер - не единственный вариант, наложение нескольких ковриков друг на друга создаст интересный узор.
Расставить натуральный сезонный декор
Осень - отличный период для создания эстетического декора из сухоцветов. Однако можно не ограничиваться лавандой, георгинами и другими осенними цветами - для декорирования можно использовать даже пожелтевшие листья, ветки необычной формы и тыквы.
Сезонный декор создает уютную осеннюю атмосферу (фото: Freepik)
Попытайтесь переделать старые вазы с помощью краски и пищевой соды в теплые белые и терракотовые цвета, чтобы создать старинную винтажную текстуру.
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При написании материала использовались следующие источники: Green Lili, Country Living.