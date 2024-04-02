7 мест в офисе, которые считаются самыми грязными: будьте осторожны

В офисе работает достаточно большое количество людей. В течение вашего дня проходят встречи, обеды, визиты на рабочие столы ваших коллег. Есть определенные места, которые считаются самыми грязными, поэтому следует быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Рабочий стол

Можно подумать, что обычные столы, например, в комнатах для переговоров грязные, поскольку другие прикасаются к ним, но ваш стол также собирает микробы.

Даже если стол личный, существует вероятность, что другие когда-то коснутся его и распространят микробы.

Ваш стол также может быть открыт для воздушно-капельных микробов, с которыми вы можете столкнуться и заразиться.

Поэтому время от времени нужно протирать свой стол дезинфицирующим спреем.

Клавиатура

С понедельника по пятницу вы печатаете что-нибудь на клавиатуре и даже не задумываетесь, сколько на этой поверхности микробов.

"Более чем 3000 организмов можно найти на клавиатуре", - сказал врач неотложной медицинской помощи Рон Браун.

Так что в следующий раз, когда вы будете вытирать стол, не забудьте о клавиатуре.

Дверные ручки

Вы хватаетесь за ручку двери, чтобы зайти или выйти из комнаты. А теперь подумайте обо всех других людях, которые целый день делают то же самое.

Дверные ручки, несомненно, являются самым грязным местом в офисе из-за огромного количества рук, которые прикасаются к ним каждый день.

Обязательно вымойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук после прихода на рабочее место.

Также продезинфицируйте руки, когда подходите к машине, ведь ручка двери на главном выходе тоже довольно грязная.

Микроволновка или холодильник

Ланч - это место с интенсивным движением людей, коллеги приходят и уходят в течение дня. Подумайте обо всех людях, которые заходят, чтобы взять что-нибудь из холодильника или разогреть в микроволновке.

Если у вас есть сомнения, что ваш офис не тщательно убирается, то вы можете протереть эти участки салфетками. Также лучше мыть руки сразу после того, как вы достали пищу из микроволновки.

Кнопки лифта

Лифты часто есть в офисах, гостиницах и многоквартирных домах, где сотни людей ежедневно касаются одних и тех же кнопок лифта. Если регулярно не чистить их, то они могут легко стать питомником бактерий и болезней.

Вы можете попытаться прикоснуться к кнопкам чем-нибудь, а не руками.

Автоматы с едой

Такие автоматы являются одними из самых грязных мест в офисах, поскольку они имеют большой трафик и их почти не очищают.

Мойте руки после того, как касались кнопок и дверцы автомата, и обязательно перед тем, как съесть продукт, который вы только что достали из него.

Телефон

Смартфоны могут быть достаточно грязными, ведь вы кладете телефон возле себя на стол и проверяете его всякий раз, когда слышите звонок.

Также вы берете его с собой в ванную и на обед.

Часто дезинфицируйте его, особенно перед тем, как брать их в руки во время еды.