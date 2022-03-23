7-річна Варя продавала на вулиці квіти, аби купити бронежилет українським воїнам
Семирічна українка Варя вирішила стати волонтерам, передавши особисті збереження воїнам Збройних сил на бронежилет. Коштів не вистачило, тому вона пішла на вулицю продавати квіти.
Про це йдеться у Twitter спільноти Бандеро-Мобіль.
"Варя дізналася, що бронік коштує дорожче, ніж вона передала волонтерам, і вирішила, що повинна заробити решту коштів", - говориться в повідомленні.
Для того, щоб заробити, дівчинка вийшла з плакатом "Купи квітку, а я куплю бронік для нашого солдата" і почала продавати квіти.
Необхідну суму вдалося зібрати всього за п'ять годин.
"Тепер у когось на передовій буде бронік 4 класу і власний янгол-охоронець на ім’я Варя!" - йдеться в дописі.
Фото: Варя продавала на вулиці квіти, аби купити бронежилет українським воїнам (twitter.com/j_tuk_tuk_tuk)
Користувачі мережі в коментарях зичать дівчинці здоров'я, а Україні - перемоги:
- Рости щасливою, здоровою й під мирним небом. Хвала тобі й твоїм батькам за виховання. Хай береже тебе й твоїх рідних й друзів Господь!
- Вона сама, як квіточка! Дякую, Варя, ти справжня україночка!
- В Україні і діти непереможні! На що ці орки сподіваються?
- Цю країну не зламати.
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