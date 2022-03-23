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7-річна Варя продавала на вулиці квіти, аби купити бронежилет українським воїнам

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Середа 23 березня 2022 15:55
7-річна Варя продавала на вулиці квіти, аби купити бронежилет українським воїнам Колаж РБК-Україна: Дівчинка зібрала гроші воїнам ЗСУ на бронежилет
Автор: Світлана Мащенко

Семирічна українка Варя вирішила стати волонтерам, передавши особисті збереження воїнам Збройних сил на бронежилет. Коштів не вистачило, тому вона пішла на вулицю продавати квіти.

Про це йдеться у Twitter спільноти Бандеро-Мобіль.

"Варя дізналася, що бронік коштує дорожче, ніж вона передала волонтерам, і вирішила, що повинна заробити решту коштів", - говориться в повідомленні.

Для того, щоб заробити, дівчинка вийшла з плакатом "Купи квітку, а я куплю бронік для нашого солдата" і почала продавати квіти.

Необхідну суму вдалося зібрати всього за п'ять годин.

"Тепер у когось на передовій буде бронік 4 класу і власний янгол-охоронець на ім’я Варя!" - йдеться в дописі.

7-річна Варя продавала на вулиці квіти, аби купити бронежилет українським воїнам

Фото: Варя продавала на вулиці квіти, аби купити бронежилет українським воїнам (twitter.com/j_tuk_tuk_tuk)

Користувачі мережі в коментарях зичать дівчинці здоров'я, а Україні - перемоги:

  • Рости щасливою, здоровою й під мирним небом. Хвала тобі й твоїм батькам за виховання. Хай береже тебе й твоїх рідних й друзів Господь!
  • Вона сама, як квіточка! Дякую, Варя, ти справжня україночка!
  • В Україні і діти непереможні! На що ці орки сподіваються?
  • Цю країну не зламати.

Раніше ми писали, що п'ятикласник Максим прийшов записуватися в тероборону Борисполя.

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