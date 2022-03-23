ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

7-летняя Варя продавала на улице цветы, чтобы купить бронежилет украинским воинам

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 15:55
7-летняя Варя продавала на улице цветы, чтобы купить бронежилет украинским воинам Коллаж РБК-Украина: девочка собрала деньги воинам ВСУ на бронежилет
Автор: Светлана Мащенко

Семилетняя украинка Варя решила стать волонтерам, передав личные сохранения воинам Вооруженных сил на бронежилет. Средств не хватило, поэтому она пошла на улицу продавать цветы.

Об этом говорится в Twitter сообщества Бандеро-мобиль.

"Варя узнала, что броник стоит дороже, чем она передала волонтерам, и решила, что должна заработать остальные средства", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы заработать, девочка вышла с плакатом "Купи квітку, а я куплю бронік для нашого солдата" и начала продавать цветы.

Необходимую сумму удалось собрать всего за пять часов.

"Теперь у кого-то на передовой будет броник 4 класса и собственный ангел-Хранитель по имени Варя!" - говорится в посте.

7-летняя Варя продавала на улице цветы, чтобы купить бронежилет украинским воинам

Фото: Варя продавала на улице цветы, чтобы купить бронежилет украинским воинам (twitter.com/j_tuk_tuk_tuk)

Пользователи сети в комментариях желают девочке здоровья, а Украине - победы:

  • Рости щасливою, здоровою й під мирним небом. Хвала тобі й твоїм батькам за виховання. Хай береже тебе й твоїх рідних й друзів Господь!
  • Вона сама, як квіточка! Дякую, Варя, ти справжня україночка!
  • В Україні і діти непереможні! На що ці орки сподіваються?
  • Цю країну не зламати.

Ранее мы писали, что пятиклассник Максим пришел записываться в тероборону Борисполя.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка