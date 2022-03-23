7-летняя Варя продавала на улице цветы, чтобы купить бронежилет украинским воинам
Семилетняя украинка Варя решила стать волонтерам, передав личные сохранения воинам Вооруженных сил на бронежилет. Средств не хватило, поэтому она пошла на улицу продавать цветы.
Об этом говорится в Twitter сообщества Бандеро-мобиль.
"Варя узнала, что броник стоит дороже, чем она передала волонтерам, и решила, что должна заработать остальные средства", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы заработать, девочка вышла с плакатом "Купи квітку, а я куплю бронік для нашого солдата" и начала продавать цветы.
Необходимую сумму удалось собрать всего за пять часов.
"Теперь у кого-то на передовой будет броник 4 класса и собственный ангел-Хранитель по имени Варя!" - говорится в посте.
Фото: Варя продавала на улице цветы, чтобы купить бронежилет украинским воинам (twitter.com/j_tuk_tuk_tuk)
Пользователи сети в комментариях желают девочке здоровья, а Украине - победы:
- Рости щасливою, здоровою й під мирним небом. Хвала тобі й твоїм батькам за виховання. Хай береже тебе й твоїх рідних й друзів Господь!
- Вона сама, як квіточка! Дякую, Варя, ти справжня україночка!
- В Україні і діти непереможні! На що ці орки сподіваються?
- Цю країну не зламати.
Ранее мы писали, что пятиклассник Максим пришел записываться в тероборону Борисполя.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!