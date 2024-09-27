7 лайфхаков, которые помогут почистить микроволновку без трения

Со временем любая чистая микроволновка становится грязной из-за постоянного разогрева разнообразной пищи. Обычно стойкий жир необходимо оттирать от стенок прибора. Но существуют лайфхаки, которые помогут быстро почистить микроволновку.
РБК-Украина (проект Styler) собрали лайфхаки, которые помогут почистить микроволновку без трения.
Незначительные загрязнения можно размягчить паром. Для этого налейте в миску, которую можно использовать в микроволновке, воду и поставьте прибор на несколько минут, чтобы закипела вода.
Посуду с водой рекомендуют оставить в закрытой микроволновке примерно на 5 минут, чтобы пар размягчил жир. Тогда его можно легко вытереть мягкой тряпкой.
Для более стойких загрязнений пара от воды может быть недостаточно. Один из лайфхаков - добавить средство для мытья посуды. Для этого наполните миску для микроволновки 1 стаканом воды и влейте 1 ч. л. средства для мытья посуды.
Нагревайте смесь в микроволновке около двух минут, чтобы образовался пар, но не доводите жидкость до кипения. Дайте смеси настояться в течение трех минут, прежде чем открыть микроволновку.
Осторожно достаньте миску с помощью кухонных перчаток и протрите микроволновку изнутри бумажными полотенцами.
Поскольку пищевая сода является мягкой щелочью, она идеально подходит для удаления жира и других загрязнений в вашем доме, в том числе тех, которые могли накопиться в микроволновке.
Чтобы почистить микроволновку пищевой содой без трения, наполните миску для микроволновки 1 стаканом воды и 2 ст. л. соды, поставьте ее в микроволновку и установите таймер на три-пять минут.
Это устранит неприятные запахи и отпарит стойкие пятна. Затем протрите микроволновку тряпкой.
Очистка уксусом - это надежный метод для многих вещей в доме, включая микроволновку. Уксус обладает антимикробными и антибактериальными свойствами и очистит вашу микроволновку от любых неприятных микроорганизмов, которые могут скрываться в остатках старой пищи.
Для этого способа опрыскайте внутреннюю часть микроволновки белым уксусом, оставьте средство на 15 минут, затем протрите поверхность тряпкой из микрофибры, промывая тряпку во время протирания. Снимите, вымойте и высушите стеклянную пластину и установите на место.
Уксус расщепляет жир на стенках микроволновки (иллюстративное фото: Freepik)
Если у вас нет под рукой дистиллированного белого уксуса, вы можете использовать яблочный уксус, следуя методике.
Если загрязнения достаточно стойкие, уксус можно прокипятить, чтобы пар растворил жир. Наполните миску для микроволновки 2 стаканами воды, добавьте 2 ст. л. белого уксуса.
Добавьте несколько капель любимого эфирного масла, если хотите оставить приятный аромат - единственным недостатком очищения уксусом является сильный запах, который он оставляет после себя. Затем поставьте микроволновку на 2-3 минуты на высокую мощность.
Достаньте миску в кухонных перчатках. Смочите чистую тряпку в чаше и протрите жир и грязь.
Лимон содержит кислоту, которая также может помочь избавиться от грязи в микроволновке без трения. Наполните стеклянную миску 3-4 стаканами горячей воды, затем нарежьте лимон на кусочки, бросьте их в воду.
Поставьте миску с водой и лимонами в микроволновку примерно на 3-5 минут, пока вода не закипит. Подождите, пока пара растворит грязь - не открывайте дверцу по крайней мере пять минут.
Если через это время грязь не растворилась, поставьте воду в микроволновку еще на минуту, подождите, а затем протрите грязную поверхность влажной тряпкой из микрофибры.
Натуральный лимон можно заменить концентрированным лимонным магазинным соком. Для этого в тарелку с 3-4 стаканами горячей воды нужно влить 2-3 ст.л. л. лимонный сок.
Включите микроволновку на 3-5 минут, чтобы вода закипела. Подождите примерно 5 минут, не открывая дверцу прибора, а затем протрите жир тряпкой.
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При написании материала использовались следующие источники: Real Simple, Ideal Home, Southern Living.