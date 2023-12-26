7 лайфхаков, как не переесть за новогодним столом: это точно поможет

На Новый год обычно готовят салаты с майонезом, мясные нарезки и бутерброды, но после еды организм будет очень истощен.

Проявляется это в виде изжоги, вздутия, сонливости и усталости. Поэтому нутрициолог назвала советы, которые помогут органам пищеварения пережить новогоднее застолье.

Не ждите праздничного стола

Категорически нельзя голодать и ждать праздничного стола.

Эксперт отметила, что обязательно в течение дня должен быть завтрак и обед. Важно помнить, что ужин - это самый легкий прием пищи за день.

Пейте много воды

На 1 бокал алкоголя должен приходиться 1 стакан воды (не чая, сока или сладких газированных напитков).

Следует помнить, что для утилизации алкоголя идет большой расход воды, поэтому увеличивайте ее потребление. Это поможет организму детоксикации именно через почки.

Во время еды примите пищеварительные ферменты

Ферменты улучшают процесс пищеварения тяжелой пищи, помогут избежать излишней нагрузки на ЖКТ.

Лучше выбирать растительные ферменты, но если нет, то аптечные тоже могут подойти.

Ешьте много клетчатки

Сюда относятся овощи и зелень. Клетчатка активизирует моторику желудочно-кишечного тракта, что поможет организму легче и быстрее переварить пищу и утилизировать продукты обмена.

Безалкогольные напитки

Если хочется выпить алкогольные напитки, то выбирайте именно сухое вино вместо сладкого и полусладкого. Все из-за большого содержания сахара в таких напитках.

Выпейте сорбент

За 30 минут до застолья и после (через 30 минут) выпейте сорбент.

Подойдет энтеросгель, смекта и кокосовый уголь. Сорбенты связывают токсины, что облегчает работу печени.

Сократите время застолья

Нутрициолог говорит, что 2-3 часа сидеть за столом - это очень долго и тяжело для ваших органов пищеварения. Идеально провести за гулянием не дольше часа, чтобы не переесть. Все потому, что может возникнуть привычка - есть от скуки.