7 культовых фильмов, которые должен посмотреть каждый. Они изменят ваше мировоззрение

"Бойцовский клуб"

Эта лента не сразу стала популярной. Сначала фильм получал неоднозначные отзывы критиков, но затем история о подпольном бойцовском клубе покорила сердца миллионов зрителей. Этот фильм не просто интересная история и эффектные сцены - он способен перевернуть ваше мировоззрение.



"Донни Дарко"

Этот фильм заставит вас задуматься о времени и о том, действительно ли все события связаны между собой. История о парне Донни поразит как фанов фантастики, так и тех, кто любит философские ленты, после которых остается невероятное "послевкусие".



"Американский психопат"

Вас ждет история об успешном мужчине, который больше всего ценит совершенство во всем. И однажды его зацикленность на идеалах приводит к кровавому преступлению. На этом все не заканчивается.



"Семь"

Фильм о семи смертных грехах будет держать вас в напряжении до последней сцены. Финал будет непредсказуемым и жестким. Лента не зря считается культовой, ведь актерская игра и весь сюжет действительно впечатляют.

"Помни"

Психологический триллер расскажет о муже, пытающемся найти убийцу своей жены. Но он страдает редкой формой амнезии. Мужчина помнит все, что было до убийства, но не может вспомнить то, что происходило с ним буквально только что.



"Таксист"

Атмосферный и очень интересный фильм трудно с чем-то сравнить. В нем вы увидите одинокого мужчину, пытающегося найти смысл жизни. И однажды он понимает, что должен бороться со злом.



"Реквием по мечте"

Трудная и эмоциональная история заставит вас переосмыслить смысл мечтаний. Вы увидите, как люди стремятся к желаемому, но при этом теряют буквально все. Сюжет разделен на три части - Осень, Зима и Лето.