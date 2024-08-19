Небанальные сериалы о больницах и медиках. Эти сюжеты вас ошарашат
Сериалы о медиках и больницах - это не только "Клиника" и "Доктор Хаус". Есть несколько крутых вариантов с очень увлекательными сюжетами.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 сериалов на вечер, которые вас ошарашат.
"Сестра Рэтчед"
Фаны "Американской истории ужасов" точно заценят сериал с Сарой Полсон, который сняли по мотивам романа "Пролетая над гнездом кукушки". Сюжет испугает и поразит, ведь история будет очень интересной - эта больница хранит немало секретов.
"Больница Никербокер"
Этот сериал о больнице 1900-х годов, где работает очень интересная команда. Нестандартные методы лечения, интриги и жуткие сцены - сюжет атмосферный, а актеры удачно передали проблематику тех времен.
"Доктор смерть"
Сериал в жанре "тру-крайм" поразит вас реалистичным сюжетом и двумя историями. Первый сезон познакомит с нейрохирургом, от рук которого загадочно умирали пациенты. А во втором речь идет о враче, который проводил жуткие эксперименты.
"Медсестра" (2023)
Сериал расскажет о больнице, в которой загадочно погибают пациенты. Полиция пытается выяснить, кто к этому причастен. И оказывается, что тайн очень много.
"Зеленое крыло"
А в этом сериале сообраны пародии на все "мыльные оперы". Вы будете много смеяться и удивляться, ведь сюжет мастерски высмеивает все клише, но при этом способен заинтересовать до последней серии.
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