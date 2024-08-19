Небанальные сериалы о больницах и медиках. Эти сюжеты вас ошарашат

Сериалы о медиках и больницах - это не только "Клиника" и "Доктор Хаус". Есть несколько крутых вариантов с очень увлекательными сюжетами.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 сериалов на вечер, которые вас ошарашат.

"Сестра Рэтчед"

Фаны "Американской истории ужасов" точно заценят сериал с Сарой Полсон, который сняли по мотивам романа "Пролетая над гнездом кукушки". Сюжет испугает и поразит, ведь история будет очень интересной - эта больница хранит немало секретов.

"Больница Никербокер"

Этот сериал о больнице 1900-х годов, где работает очень интересная команда. Нестандартные методы лечения, интриги и жуткие сцены - сюжет атмосферный, а актеры удачно передали проблематику тех времен.

"Доктор смерть"

Сериал в жанре "тру-крайм" поразит вас реалистичным сюжетом и двумя историями. Первый сезон познакомит с нейрохирургом, от рук которого загадочно умирали пациенты. А во втором речь идет о враче, который проводил жуткие эксперименты.

"Медсестра" (2023)

Сериал расскажет о больнице, в которой загадочно погибают пациенты. Полиция пытается выяснить, кто к этому причастен. И оказывается, что тайн очень много.

"Зеленое крыло"

А в этом сериале сообраны пародии на все "мыльные оперы". Вы будете много смеяться и удивляться, ведь сюжет мастерски высмеивает все клише, но при этом способен заинтересовать до последней серии.