7 культовых фильмов, финал которых невозможно предугадать. Они заставят затаить дыхание

Существует немало культовых лент, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Детективы, триллеры, драмы - все они очень разные, но невероятно интересные.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 фильмов с неожиданным финалом, от которых вы точно затаите дыхание.
Мало кто не слышал об этом фильме, но вряд ли вы помните, о чем он. Сюжет ленты поразит даже требовательных киноманов, ведь каждый хотя бы раз в жизни мечтал изменить прошлое. И именно этот фильм покажет, насколько неожиданными могут быть последствия и как мечты могут провоцировать настоящую катастрофу.
Драма и триллер в одном "флаконе" - этот культовый фильм будет держать вас в напряжении до финальных кадров. В центре истории успешный финансист, который внезапно понимает, что в его жизни не все так хорошо, как ему казалось. Измены, недоверие, месть и убийство - сюжет вас поразит.
Жуткий фильм расскажет о мужчине, который почти не спит. Его жизнь превратилась в сплошной ужас, в котором он уже не может понять - что правда, а что мнимое. Ребусы, которые придется разгадывать мужчине, очень запутанные, но главный герой все же должен найти ответы.
Культовая лента расскажет о детективе, который берется за очень странное дело. События будут разворачиваться мистически и непонятно, но отказаться уже невозможно. Главный герой встретит Сатану, в существование которого раньше даже не верил. А финал вас ошарашит.
Драматический триллер расскажет об опасных играх. Главный герой ищет вкус жизни, но это приведет его к очень жутким событиям. Развлечения, на которые соглашается мужчина, могут лишить его самого главного.
Еще одна культовая лента, которую точно стоит пересмотреть, если вы видели ее давно. Если же вы еще не видели этот фильм - вас ждут невероятные впечатления. В центре сюжета - журналист, который ищет пропавшую девочку. Вы будете удивлены, когда увидите, куда его приведут эти поиски.
Драматическая история, которая изначально выглядит как детская сказка, заставит плакать в финале. Сюжет совсем не для детей, а существа, показанные в ленте, могут напугать любого. Офелия, главная героиня ленты, покажет, куда приводят мечты.
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